Провал Собчака толкнул Путина на крайние меры

Это были лихие 90-е, россияне выживали как могли. Не стал исключением и Владимир Путин. Будущий президент, а тогда еще работник петербургской мэрии готов был работать таксистом, чтобы кормить семью. О непростом периоде своей жизни глава государства рассказал в интервью журналисту Андрею Кондрашову во второй части документального фильма "Путин".



Задуматься о работе в такси Владимира Путина заставил проигрыш первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака на выборах градоначальника Северной столицы. Он ушел из мэрии, а кормить семью было нужно. Будущий глава государства приготовился пойти на крайние меры.

"Я даже думал: может, в такси подрабатывать? Я не шучу. Куда деваться? Двое детей маленьких", – рассказал Путин. Однако он получил предложение переехать в Москву и заняться юридическими вопросами в управлении делами президента. По словам главы государства, он не хотел покидать родной город, но был рад возможности поработать в столице.

Кроме того, Путин признался, что в 90-е спал с помповым ружьем. "Я у себя на даче ложился с помповым ружьем спать, это правда. Но времена были такие. Береженого Бог бережет", – подчеркнул российский лидер. О "бандитском Петербурге" ходило много мифов, но ситуация все же была "боевой", добавил он.





Напомним, что Путин с мая 1990 года работал советником Собчака, занимавшего пост главы Ленинградского городского Совета народных депутатов. В марте 1994-го будущий глава государства был назначен зампредом правительства Северной столицы, которую к тому моменту переименовали в Санкт-Петербург.

В 1996 году Анатолий Собчак потерпел поражение на выборах градоначальника. После этого Владимир Путин переехал в Москву в должности заместителя управляющего делами президента Павла Бородина.

