Путину устроили овации во время оглашения послания

Президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию рассказал о развитии оборонной промышленности. Демонстрация нескольких новинок армии завершилась овациями в адрес главы государства.
Все гости встали и начали аплодировать прямо во время выступления. Трансляцию вел телеканал "Россия 24".
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