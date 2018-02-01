Выборы-2017 Новости Украины Страсти вокруг президента Трампа

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Политика

Нелепость обвинений Украины в адрес России вышла на новый уровень

Фото: GLOBAL LOOK press/S. Gerth
Киев возмущен жестоким надругательством Москвы над снегирем. Выяснилось, что Россия использует "украинскую" птицу для пропаганды. 
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Мария Захарова предположила, что следующим пунктом разбирательств с Россией станет защита прав картофеля. Нелепые обвинения появляются в официальных аккаунтах украинских чиновников, отметила представитель российского МИДа.

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"Украина в Twitter напала на Россию (не верю, что пишу это) из-за… снегирей. По мнению Киева – аккаунт официальный – Россия использует образ "украинской птицы снегиря" в пропагандистских целях. Что следующее? Картофель?" – отметила Захарова в Facebook.

Запись, о которой говорит представитель МИД России, появилась в официальном микроблоге Украины в Twitter. Москва обвинялась в использовании "украинского снегиря" в пропагандистских целях, тогда как украинская сторона прилагает большие усилия к сохранению природы.

Микроблог российских дипломатов в ответ представил "российского снегиря", который "с удивлением узнал о существовании границ". В Москве выразили надежду, что снегири придут к согласию, так как говорят на одном языке, пишут "Известия".

Подписчики иронию Захаровой поддержали. "Согласно последним исследованиям, снегирь был искусственно выведен древними украми путем долгого кропотливого скрещивания поместных воробьев с шумерскими фламинго", – прокомментировал пост один из них.

В конце декабря прошлого года представитель МИД России прокомментировала заявление украинского дипломата о коте, который "трудится" в ведомстве. Тот написал в соцсети, что животное взяли на работу для борьбы с "русокрысами".

"Украинско-кошачьи интересы? Не знали, честно говоря, что такие есть. А украинско-собачьи или украинско-петушиные интересы, как я понимаю, уже кто-то успешно представляет?" – отреагировала Захарова на высказывания представителя Киева. "Если серьезно: это национализм как он есть, тупой и бессмысленный", – заключила она.

Автор: Андрей Евлампиев1 февраля 2018, 08:39

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