Захарова в леопардовом манто свела народ с ума

Официальный представитель МИД Мария Захарова порадовала своих поклонников забавной историей. Дипломат приехала в США.

В своем Facebook женщина опубликовала свою фотографию в умопомрачительном леопардовом манто, снабдив ее пересказом диалога с жительницей Нью-Йорка. Американка приняла Захарову за обитательницу Манхеттена и начала рассыпаться перед ней в комплиментах. "Я счастлива, что сегодня в центре Нью-Йорка я увидела то, что давно искала – настоящего его обитателя. Так выглядит человек, который олицетворяет Манхеттен! И я Вас нашла", – приводит Мария Захарова слова незнакомки.

Российский дипломат призналась, что ее растрогало такое внимание: "Это было сказано так искренне и с таким неподдельным восторгом, что моя редкая саркастическая колючесть на пару секунд ослабила хватку, и все, что у меня получилось сделать в ответ, это просто еще шире улыбнуться", – написала Мария в своем Facebook.

Американка успела отвесить "коренной жительнице Манхеттена" еще несколько комплиментов касательно ее внешнего вида и одежды, а потом призналась: "Моя внучка была бы счастлива увидеть настоящую обитательницу Манхеттена". В этот момент Марии Владимировне пришлось разрушить иллюзии незнакомки – из лифта вышел ее коллега, дипломаты должны были уезжать.

"I hate to ruin your dream, but I am Russian (мне жаль разрушать Вашу мечту, но я русская), – клянусь, я максимально смягчила интонацией неизбежный коллапс", – написала Захарова. После этого она вместе с коллегой вышла из лобби отеля, где и происходил диалог. Мария Владимировна призналась, что после того, как села в машину, увозящую ее на заседание Совбеза ООН, расхохоталась. "Боюсь, моя незнакомка теперь будет думать, что мы не только Трампа "выбрали", но все намного хуже – мы стали ими", – закончила свой рассказа Захарова.