Мария Захарова объяснила появление своих развратных фото
Фотографии со свадьбы Марии Захаровой появились в Сети около года назад, но до сих пор не дают покоя некоторым пользователям. Официальный представитель Министерства иностранных дел России подверглась из-за них настоящим потокам критики, дескать, снимки слишком развратные и якобы указывают на ее дурной вкус.
Достоянием общественности, призналась Мария Захарова, фотографии стали без ее ведома – выложить в интернет их решил фотограф. "Он это сделал специально", – подчеркнула пресс-секретарь российского внешнеполитического ведомства в интервью телеканалу "МИР 24". После этого она связалась с фотографом и поинтересовалась, зачем он так поступил.
Когда помоешь голову #Захарова #свадьба #российский_МИД. pic.twitter.com/OWfwAT8OJs— Yuriy Nemez (@CaesarNET) 17 июля 2017 г.
"Он сказал гениальную вещь: все тебя видят официальную, на фоне каких-то эмблем, за трибуной, а мне так хотелось, чтобы тебя и такую увидели. Я сказала, спасибо, но в следующий раз спрашивай", – добавила Мария Захарова.
Фотограф свадьбы Захаровой: За исключением одной бутылки шампанского на церемонии не было ни капли спиртногоhttps://t.co/o8sdDJy8oQ pic.twitter.com/wWQUmkXLPA— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 14 ноября 2016 г.
По ее словам, с возлюбленным она познакомилась буквально за месяц до отъезда, когда у нее на руках уже были все необходимые документы. "Ко мне приехал будущий муж, сделал мне предложение. Мы расписались. Это было и торжественно, и весело, и очень искренно. Мы это не делали ни для кого – на свадьбе было столько гостей, сколько нужно для свадьбы – ровно два", – подчеркнула Мария Захарова.
Свадьба Марии Захаровой в Нью-Йорке фото https://t.co/2g9VErEkEd #Захарова #МарияЗахарова #свадьба #праздник #НьюЙорк pic.twitter.com/83XLSRxtGJ— Артология (@BlintsovArt) 7 декабря 2016 г.
Впрочем, был на торжестве и фотограф, благодаря которому виртуально побывать в гостях на этой свадьбе может любой желающий с доступом к интернету.
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