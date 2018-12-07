"Единая Россия" дает шанс начинающим политикам

В следующем году кадровый проект "Единой России" "ПолитСтартап" для начинающих политиков охватит 30 регионов, где пройдут выборы в административные центры и местные законодательные собрания. Об этом в ходе XVIII съезда партии заявила депутат Госдумы, член президиума Генсовета "ЕР" Алена Аршинова.



Парламентарий высоко оценила результаты проекта и отметила, что в текущем году в нем участвовали более 1600 человек. "И по результатам единого дня голосования каждый шестой молодой кандидат от партии стал депутатом", - напомнила она.

В следующем году "ПолитСтартап" будет расширен. В ходе дискуссии в рамках площадки "Обновление" Аршинова заявила, что проект будет действовать в 30 регионах, где в сентябре запланированы выборы в административные центры и заксобрания. К слову, в текущем году "ПолитСтартап" работал в 24 регионах.

Член президиума Генсовета "ЕР" отметила, что о продолжении проекта неоднократно спрашивали в региональных отделениях партии. По словам Аршиновой, есть запрос на вовлечение в работу первичных отделений "Единой России" большого числа молодежи с активной жизненной позицией.





"Мы предлагаем расширить работу "ПолитСтартапа" не только с точки зрения охвата регионов, но и усовершенствовать ее", – сказала депутат.

Пилотная практика проведения "ПолитСтартапа", опробованная на выборах в органы местного самоуправления в Тверской области, будет распространяться в других регионах. Аршинова пояснила, что участники смогут формировать команды, объединяться с политтехнологами. "Кроме того, будет возможность рейтингования как отдельных участников, так и команд", – резюмировала парламентарий.

"ПолитСтартап" – пилотный проект, направленный на кадровое обновление партийных рядов. Принять в нем участие могут молодые люди в возрасте до 35 лет, не имеющие политического опыта, но желающие применить свои знания и умения на практике.





В пятницу, 7 декабря, в Москве открылся XVIII съезд "Единой России". Он продлится два дня. В его работе принимают участие 3,5 тысячи делегатов и гостей. В первый день функционируют три дискуссионные площадки - "Обновление", "Открытость" и "Лидерство", где подведут итоги региональных дискуссий "Обновление-2018", предшествовавших съезду.

Во второй день состоится программный форум в формате дискуссионных площадок. Они будут посвящены реализации разделов программы партии за текущий год. Запланировано проведение четырех площадок – "Экономика роста", "Качество жизни", "Городская среда и чистая страна", "Развитие сельских территорий".