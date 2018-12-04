В Европарламенте выступили за диалог с Россией

Депутат Европейского парламента от Литвы, зампред группы "Европа свободы и прямой демократии" Роландас Паксас выступил за налаживание отношений с Россией. В беседе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным законодатель отметил, что миссия парламентариев – развивать диалог и объединять людей.



По словам Паксаса, он хочет собственным примером показать европейцам возможность выстраивания диалога с Москвой. Депутат Европарламента посетовал на позицию некоторых средств массовой информации, которые утверждают, что с Россией нельзя договориться.

"Я хочу доказать противоположное: нужно и полезно. И надо говорить на всех уровнях – на межпарламентском, культурном, экономическом", – сказал Паксас на встрече с Володиным. Законодатель с сожалением отметил, что есть политики, которые хотят конфронтации с Россией, однако против этого выступают простые люди.

"Моя цель – говорить со всеми. Лучше длинный разговор, чем короткая война", – сказал Паксас Володину.





В ходе беседы парламентарии коснулись происходящих в Европейском союзе процессов, в частности усиления сепаратистских настроений. Володин указал на необходимость диалога между государствами Евросоюза, в том числе в рамках Европарламента.

Паксас не исключил, что политический вектор законодательного орган ЕС изменится после выборов в мае 2019 года. "Сейчас две третьих парламентариев, если не больше, способствуют тому, чтобы Евросоюз оставался единым государством. Однако после выборов будут другие силы", - сказал депутат.

Законодатель выразил сожаление, что в Брюсселе не услышали сигналов из Лондона после решения о выходе Великобритании из Европейского союза. Паксас посетовал, что вместо этого в ЕС пошли по пути закручивания гаек.





В ходе встречи депутат Европарламента поддержал предложение спикера Госдумы о создании неформальной рабочей группы между законодателями России и ЕС. Инициативу коллеги Паксас назвал актуальной. "Это предложение мне нравится, оно своевременно. Уверен, что такая группа создастся", – сказал он.

Роландас Паксас является депутатом Европарламента с 2009 года. В 2003-2004-х был президентом Литвы, до этого возглавлял кабинет министров прибалтийской республики.