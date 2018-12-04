Госдума создает рабочую группу с депутатами Европарламента

Между Госдумой и Европарламентом будет создана неформальная рабочая группа. С таким предложением выступил спикер нижней палаты Вячеслав Володин на встрече с депутатом Европейского парламента, зампредом группы "Европа свободы и прямой демократии" Роландасом Паксасом. Перспективы сотрудничества и расширения диалога законодатели обсудили во вторник, 4 декабря, в стенах Госдумы.



Неформальная рабочая группа с депутатами Европарламента, отметил Вячеслав Володин, может стать первым шагом на пути укрепления отношений законодателей России и Европы. "Со стороны Европарламента Вы могли бы определить, кто поддерживает первый шаг, с которого начинается дорога. Давайте подумаем об этом, возможно, у нас получится", – обратился спикер Госдумы к коллеге.

Паксас поддержал предложение Володина и отметил актуальность такого шага. "Это предложение мне нравится, оно своевременно. Уверен, что такая группа создастся", – сказал европейский парламентарий.

По словам председателя Госдумы, со стороны России в состав неформальной рабочей группы войдет в том числе вице-спикер Петр Толстой, который отвечает за взаимодействие с парламентскими структурами Совета Европы. "Он хорошо знает ситуацию и будет делать все возможное, чтобы между нашими странами выстраивались дружественные отношения", – добавил Володин.





Председатель нижней палаты призвал государства Европы слышать друг друга. В противном случае, предупредил спикер, на континенте могут усилиться сепаратистские настроения. "Если брать наши надпарламентские структуры, они не позволяют участвовать в них и представлять интересы своих граждан, интересы национальных парламентов. Я говорю о той же ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы. – Прим. ред.)", – отметил законодатель.

Володин также указал на отсутствие диалога в Европарламенте. "Нужен диалог, и этот диалог все здравые политические силы должны вести постоянно, несмотря на то, как мы относимся к тем или иным решениям", - сказал председатель нижней палаты. Звоночком для общего европейского дома спикер назвал выход Великобритании из Евросоюза.





Законодатель отметил действия нынешних украинских властей, которые дестабилизируют обстановку на континенте. Володин посетовал, что провокации президента Незалежной Петра Порошенко остаются без внимания ПАСЕ, Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Европарламента. "Порошенко, введя военное положение, поставил мир на грань войны. Он сделал это с целью сохранения личной власти", - сказал спикер Госдумы. Кроме того, Володин еще раз подчеркнул бездоказательность обвинений в адрес России по делу Скрипалей.





Напомним, что кризис в отношениях между Россией и Парламентской ассамблеей Совета Европы длится более четырех лет. Вячеслав Володин не исключил, что Москва может выйти из организации в случае, если та продолжит ущемлять права национальных делегаций.



Впрочем, Парламентская ассамблея Совета Европы – не единственная площадка для общения законодателей разных стран. Хорошей альтернативой ПАСЕ председатель нижней палаты назвал Совещание спикеров парламентов Евразии. В 2018 году на мероприятии собралось в два раза больше делегаций, чем в прошлом.

Международное сотрудничество – один из приоритетов в деятельности Госдумы седьмого созыва. Законодатели периодически встречаются с зарубежными коллегами, активно участвуют в работе международных форумов и конференций, помогают налаживать связи между странами. Успехи в межпарламентском сотрудничестве эксперты называют одним из главных достижений нынешнего депутатского корпуса за два года работы.