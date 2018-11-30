Между Путиным и Трампом выстроили "живую стену"

Пленарное заседание G20 обрастает новыми любопытными подробностями. Выяснилось, что президента России отгородили от Трампа "стеной" из четырех мировых лидеров.
С одной стороны главу США будет прикрывать Ангела Меркель, а с другой Тереза Мэй. Также роль "стены" сыграют главы Турции, ЮАР и Саудовской Аравии, передает "Царьград". Более того, Дональд Трамп прошел мимо Владимира Путина на фотографировании лидеров G20 в Буэнос-Айресе, пишет "Реальное время".
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