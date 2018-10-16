"Единая Россия" укрепляет международные позиции
У "Единой России" сложился имидж не только как партии, которая отвечает за важнейшие вопросы во внутрироссийской повестке, за социально-экономическое развитие страны, но и как политической силы, занимающей активную позицию на международной арене, отметил Климов. Он подчеркнул, что "ЕР" широко известна по всему миру и имеет множество контактов за рубежом.
X юбилейная Генеральная ассамблея Международной конференции азиатских политических партий пройдет в Москве по просьбе самой МКАПП, причем впервые эта идея была выдвинута еще в 2014 году, когда на международном уровне нагнеталась антироссийская истерия, отметил Климов. "На этом фоне объединение, которое является главным сегодня "партсобранием" всех стран Азии, приняло консолидированное решение о проведении в России расширенного заседания постоянного комитета организации", – сказал единоросс.
По его словам, "Единая Россия" – единственная из всех партий в нашей стране, которая участвует в работе Постоянного комитета – главного органа политического управления МКАПП. Членом Постоянного комитета Климов является с 2012 года.
Как отметил сенатор, именно по инициативе России был создан совет по культуре МКАПП, сотрудничающий напрямую с ЮНЕСКО. Эта структура также проведет свое первое совещание в Москве. "А еще по нашей инициативе на полях Генассамблеи МКАПП запланирован круглый стол о роли партий в предотвращении вмешательства во внутренние дела суверенных государств, а также большое число двухсторонних контактов", – рассказал член Совета Федерации.
О глобальной роли МКАПП говорит то, что в настоящий момент в ней состоят более 350 партий, причем многие из них - парламентские, подчеркнул Климов. Он привел в пример Компартию Китая, правящие партии Индии, Турции, Вьетнама и других стран.
Важно и то, добавил сенатор, что МКАПП имеет тесные связи с созданными позднее международными объединениями. "В Африке это Союз африканских политических партий, а в Латинской Америке – Постоянная конференция политических партий Латинской Америки и Карибского бассейна", – уточнил законодатель, добавив, что в этих странах проживают порядка шести миллиардов человек. Представители этих организаций также будут в Москве.
Кроме того, отметил единоросс, в российской столице пройдет первое заседание координационного комитета этих трех глобальных структур. "Поэтому те люди, которые по наивности или из других соображений говорят нам о том, что какая-то изоляция России существует, должны внимательно посмотреть на эти цифры", – подчеркнул Климов.
По его словам, в Москве ждут не только членов МКАПП, но и другие делегации. "На нас даже выходят люди, которые представляют разумные общественно-политические силы Украины", – рассказал парламентарий.
Планируется, что в рамках X Генассамблеи МКАПП будет принята ее московская декларация, а также заявления молодежного и женского форумов организации. Кроме того, сенатор выразил надежду, что участники мероприятия выпустят заявление по невмешательству во внутренние дела и от Совета по культуре МКАПП.
Международная конференция азиатских политических партий была основана в 2000 году. Она призвана содействовать обмену и сотрудничеству между политическими партиями разных стран, создавать условия для укрепления мира и совместного развития.
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