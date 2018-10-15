Володин: Выборы в Европе и США показали запрос на обновление власти

В Европе и США назрел общественный запрос на обновление власти. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя результаты последних выборов в западных странах. По его словам, они показали изменения избирателей к политикам и партиям, которые находятся у власти длительное время.



Володин отметил, что в свое время никто из руководителей европейских государств не верил в то, что президентом США станет Дональд Трамп. "Вчера свои лидирующие позиции потеряла правящая с 1957 года в Баварии партия ХСС (Христианско-социальный союз. – Прим. ред.)", – сказал спикер Госдумы. Он подчеркнул, что теперь провластная партия будет вынуждена формировать кабинет министров, вступая в коалицию.

Председатель нижней палаты отметил, что все большую поддержку получают те партии, которые реагируют на острые запросы общества – решение проблем миграции, борьбу с безработицей, защиту окружающей среды и развитие социальной сферы.

"Проигрывающая западная элита продолжает надеяться, что это случайность, а не закономерность. Они не находят лучшего объяснения своим низким результатам на выборах, чем вмешательство России в выборы", – подчеркнул законодатель.





По словам Володина, к результатам выборов в Европе и США тамошние политики должны относиться самокритично и спрашивать за их итоги с себя. Кроме того, уверен спикер, западным политикам пора извиниться за звучащие в адрес России надуманные обвинения.

В воскресенье, 14 октября, в Германии прошли выборы в земельный парламент (ландтаг) Баварии. Христианско-социальный союз – партнер Христианско-демократического союза (ХДС) канцлера Ангелы Меркель - побеждает на выборах, но с результатом 37,2% голосов. На прошлых выборах, состоявшихся пять лет назад, результат ХСС был гораздо выше - 47,7% голосов избирателей.

Вторыми к финишу избирательной гонки пришли "зеленые" с 17,5% голосов, третьими - "Свободные избиратели" (11,9%). Также в местный парламент впервые попала ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (10,3%), выступающая резко против мигрантов. Теперь ХСС придется договариваться с другими партиями и создавать коалиции в ландтаге.