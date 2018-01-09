Путин преподал новый урок Порошенко

Главная заслуга в обмене пленными между Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса принадлежит президенту России Владимиру Путину. Об этом заявил бывший командующий внутренними войсками МВД Незалежной, экс-глава Донецкой областной госадминистрации Александр Кихтенко.



"Если бы президент России не сделал распоряжение, то никакого бы освобождения не было бы", – признал экс-чиновник. Кроме того, он отметил роль Московского патриархата. "То же самое – роль Медведчука (лидер партии "Украинский выбор – Право народа" Виктор Медведчук. – Прим. ред.)", – добавил Кихтенко.

По его словам, в имиджевом плане от обмена выиграла прежде всего Россия. "Путин показал, что он нормальный человек, с которым можно договариваться. Он показал всему миру, что помогает, звонит, что российская сторона выполняет минские соглашения, а украинская сторона почему-то не выполняет", – подчеркнул экс-командующий внутренними войсками МВД Незалежной.

Напомним, долгожданный обмен пленными состоялся 27 декабря в районе контрольно-пропускного пункта "Майорск". Изначально украинская сторона пообещала освободить 306 человек, однако в итоге обмен пришлось проводить по формуле "237 на 74". При этом одна из военнослужащих ВСУ на родину возвращаться отказалась.





Уменьшение количества освобождаемых Украиной военнопленных представитель президента Петра Порошенко Виктор Медведчук объяснил тем, что часть людей уже освободили из мест заключения. Другие якобы не пожелали возвращаться в Донецкую и Луганскую республики. Также, по его словам, из списка исключили граждан России, которых "по действующей международной конвенции можно передать только по линии Министерства иностранных дел".

Обмен пленными между сторонами конфликта в Донбассе по формуле "всех на всех" – один из ключевых пунктов комплекса мер по выполнению минских соглашений, подписанного 12 февраля 2015 года в белорусской столице. Последние 14 месяцев обмен не проводился. Ранее людей освобождали небольшими группами, так что проведенная в конце декабря операция стала одной из самых крупных за всю историю конфликта.