Поездка Нарышкина в США обернулась громким скандалом

Поездка в США Сергея Нарышкина обернулась громким скандалом. Сенаторы потребовали от Белого дома пояснить, с кем встречался глава Службы внешней разведки России.

Реакция сенаторов тем более бурная, что имя руководителя СВР фигурирует в так называемом кремлевском докладе, опубликованном накануне Минфином. Нарышкин упомянут в нем наряду с руководителями администрации президента России, членами правительства и главами ключевых ведомств.

Американцы (как, впрочем, и россияне) узнали о визите Сергея Нарышкина благодаря выступлению российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова в эфире телеканала "Россия-1". Он сообщил, что глава СВР посетил Штаты для обсуждения вопросов борьбы с терроризмом.

Лидер демократов в сенате Чарльз Шумер потребовал от Белого дома объяснений. "Администрация президента США Дональда Трампа должна немедленно четко ответить на вопросы. Кто именно из американских представителей встречался с Нарышкиным", – заявил Шумер.

Сенаторы хотят узнать имена всех, кто сопровождал Нарышкина в поездке и на встречах с американскими партнерами. Они уверены, что глава СКР приезжал не один – с ним был кто-то из фигурантов санкционного списка, пишет РИА Новости.

Как писали Dni.Ru, в ночь на 30 января был опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все руководство России (кроме президента страны Владимира Путина), а также крупные предприниматели, всего более 200 человек. Перечень был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят в США летом 2017 года.

В "кремлевском докладе" упомянуты пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, руководитель администрации президента Антон Вайно, помощники президента Владислав Сурков, Юрий Ушаков и Владимир Кожин, заместители руководителя администрации президента Сергей Кириенко и Алексей Громов, бизнесмены Алишер Усманов, Роман Абрамович и Сулейман Керимов. При этом в списке почему-то не значится Анатолий Чубайс, возглавляющий госкорпорацию "Роснано".

