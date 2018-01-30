США готовят подлую провокацию по "кремлевскому докладу"

США нагнетают страсти вокруг так называемого "кремлевского доклада". В Министерстве финансов заявили, что документ все-таки приведет к новым санкциям против России.

"Кремлевский доклад" родился в недрах Минфина США и ранее его представители утверждали, что появление документа не означает автоматического объявления новых антироссийских санкций. Однако, министр финансов Стивен Мнучин на заседании банковского комитета Конгресса заявил, что это не так – санкции все-таки последуют.

"Предложения по санкциям – беспрецедентная работа, и мы будем использовать этот доклад в рамках намеченного курса ввести санкции. Не интерпретируйте это так, что мы не вводим санкции в отношении кого-то из упомянутых в этом докладе", – сказал министр.

Он добавил, что в докладе есть закрытая часть и именно она станет драйвером для введения новых санкций. В этой части документа – более ста страниц, сообщает РИА Новости. По словам Мнучина, его ведомство с нетерпением ждет, что конгресс рассекретит этот раздел.

В ночь на вторник был опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все руководство России (кроме президента Владимира Путина) и крупные российские предприниматели, всего более 200 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят в США летом 2017 года.

В докладе упомянуты пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, руководитель администрации президента Антон Вайно, помощники президента Владислав Сурков, Юрий Ушаков и Владимир Кожин, заместители руководителя администрации президента Сергей Кириенко и Алексей Громов, бизнесмены Алишер Усманов, Роман Абрамович и Сулейман Керимов. При этом в "кремлевском докладе" почему-то нет фамилии Анатолии Чубайса, возглавляющего государственную корпорацию "Роснано".