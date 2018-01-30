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Политика

"Крестный отец": почему Чубайса нет в "кремлевском докладе"

Алексей Кудрин, Анатолий Чубайс, Эльвира Набиуллина. Фото: Dni.Ru
Соединенные Штаты продолжают повышать ставки в противостоянии с Россией. На этот раз Вашингтон опубликовал "кремлевский доклад" – список депутатов, чиновников, представителей крупного бизнеса и госкомпаний, которые, по мнению авторов документа, наиболее близки к российскому руководству. Дотошные журналисты практически сразу же обратили внимание на отсутствие в перечне ряда влиятельных лиц, прежде всего главы "Роснано" Анатолия Чубайса. Dni.Ru решили разобраться в ситуации и узнать мнения экспертов.
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В опубликованном Минфином США списке значатся члены правительства, руководители парламента, главы городов федерального значения, ведущие бизнесмены и руководители госкомпаний. На последний пункт стоит обратить особое внимание.

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Один из творцов экономических реформ 90-х Анатолий Чубайс, ныне возглавляющий корпорацию "Роснано", которая на 100% принадлежит государству, в американские "проскрипции" почему-то не попал.

Примечательно, что в списке отсутствуют и ряд других влиятельных лиц: председатель Счетной палаты Татьяна Голикова, глава Центрального банка Эльвира Набиуллина и – в качестве "вишенки на торте" – бывший министр финансов Алексей Кудрин. Последний ныне возглавляет Центр стратегических разработок, который занимается созданием концепции экономических реформ.

Почему американцы не включили указанных лиц в "кремлевский доклад"? "Их отсутствие связано с тем, что, возможно, они являются такими близкими союзниками США, что Вашингтон не хочет их наказывать", – сказал в комментарии для Dni.Ru глава Института политических исследований Сергей Марков.

По-своему объяснил отсутствие в перечне Чубайса и других лиц политолог Армен Гаспарян. "Этот список составляли участники небезызвестного конгресса интеллигенции в Вильнюсе, все самые яркие оппозиционеры, причем поступили они очень тривиально. Видимо, взяли справочник "Кто есть кто в российской политике" – копировать, вставить... Ну и потом убрали оттуда фамилии людей, которые им по каким-то направлениям могут быть близки. Ну, в частности, наверное, это больше всего относится к Анатолию Чубайсу и, наверное, к бывшему министру финансов Алексею Кудрину", – сказал эксперт.

Армен Гаспарян. Фото: facebook.com/AS.Gasparyan

Затем американцы перевели все эти фамилии на английский и опубликовали доклад, предположил политолог, подчеркнув, что список вызывает больше вопросов, нежели дает ответы. "Как в Вашингтоне себе представляют после этого контакты официальных американских и российских лиц, ведь представители Соединенных Штатов будут тут же затравлены за связи с людьми, которые входят в этот список", – пояснил аналитик.

Он напомнил о ситуации с бывшим послом России в США Сергеем Кисляком, которого за его встречи с американскими официальными лицами некоторые представители тамошних политических кругов обвиняли во вмешательстве во внутренние дела государства. "Вашингтон пытается обезопасить людей, которые по определенным направлениям им максимально близки. Чубайс не зря является "крестным отцом" российского либерализма, и это вряд ли кто-то будет оспаривать, наверное, по этой причине его и некоторые другие фамилии из этого списка выпали", – пояснил Гаспарян.

По его словам, "кремлевский список" призван поссорить власть и крупный бизнес. "Людям, тому самому путинскому консенсусу, вполне официально предложено стать коллаборационистами.

С этой точки зрения этот список ничем не отличается от пропагандистских листовок нацистской Германии образца 1941 года, призывавших сдаваться советских солдат в плен ради каши и теплого хлеба", – подчеркнул политолог.

Кремль, полагает аналитик, проанализирует опубликованный доклад и сделает выводы. "Очевидно, что будут какие-то решения руководства России вплоть до главы государства", – резюмировал эксперт.

В свою очередь директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин полагает, что официальная Москва будет наблюдать за реакцией фигурантов списка. "Отношения между Россией и США все-таки продолжатся, несмотря на то, что находятся на беспрецедентно низком уровне, но никакого разрыва ожидать не стоит", – выразил уверенность аналитик.

Автор: Иван Поляков30 января 2018, 14:19

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