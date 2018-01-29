США сели в лужу с новыми антироссийскими санкциями
По словам эксперта, посредством санкций Соединенные Штаты пытаются так или иначе повлиять на внутреннюю ситуацию в России. "То же самое мы можем сказать и по поводу Олимпиады и других событий", – добавил аналитик.
Было бы крайне наивно и опрометчиво думать, что новые экономические ограничения поспособствуют нарастанию внутриполитической напряженности в России, полагает Рогулев. "Избиратели только еще сильнее сплотятся вокруг Путина, чтобы дать отпор санкциям и давлению. Россия под давлением никакие решения не принимает", – цитирует политолога НСН.
Вместе с тем он выразил уверенность, что это далеко не последние санкции. "Я так думаю, что американцы понимают, что впереди у них долгий путь, поэтому будут дозировать эти вещи", – пояснил эксперт.
Власти США 26 января расширили санкции против России из-за ситуации вокруг Украины. Список новых юридических и физических лиц опубликован на сайте Министерства финансов Соединенных Штатов.
Всего в перечень вошли девять организаций и 21 человек, среди которых замминистра энергетики Андрей Черезов. Из организаций следует отметить энергомашиностроительное предприятие "Силовые машины".
В октябре прошлого года Госдепартамент США опубликовал список из 33 российских компаний, из-за сотрудничества с которыми контрагенты, вне зависимости от страны происхождения компании или физлица, могут попасть под санкции. Новые ограничения могут быть введены уже в феврале 2018 года.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Россия будет реагировать в соответствии с принципом взаимности. "Будет предпринято то, что будет наибольшим, наилучшим образом соответствовать нашим интересам", – заявил он.
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