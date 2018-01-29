США сели в лужу с новыми антироссийскими санкциями

Новые американские санкции против России только сплотят граждан страны вокруг президента Владимира Путина. Такое мнение высказал директор Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ Юрий Рогулев.



По словам эксперта, посредством санкций Соединенные Штаты пытаются так или иначе повлиять на внутреннюю ситуацию в России. "То же самое мы можем сказать и по поводу Олимпиады и других событий", – добавил аналитик.

Было бы крайне наивно и опрометчиво думать, что новые экономические ограничения поспособствуют нарастанию внутриполитической напряженности в России, полагает Рогулев. "Избиратели только еще сильнее сплотятся вокруг Путина, чтобы дать отпор санкциям и давлению. Россия под давлением никакие решения не принимает", – цитирует политолога НСН.

Вместе с тем он выразил уверенность, что это далеко не последние санкции. "Я так думаю, что американцы понимают, что впереди у них долгий путь, поэтому будут дозировать эти вещи", – пояснил эксперт.

Власти США 26 января расширили санкции против России из-за ситуации вокруг Украины. Список новых юридических и физических лиц опубликован на сайте Министерства финансов Соединенных Штатов.

Всего в перечень вошли девять организаций и 21 человек, среди которых замминистра энергетики Андрей Черезов. Из организаций следует отметить энергомашиностроительное предприятие "Силовые машины".





В октябре прошлого года Госдепартамент США опубликовал список из 33 российских компаний, из-за сотрудничества с которыми контрагенты, вне зависимости от страны происхождения компании или физлица, могут попасть под санкции. Новые ограничения могут быть введены уже в феврале 2018 года.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Россия будет реагировать в соответствии с принципом взаимности. "Будет предпринято то, что будет наибольшим, наилучшим образом соответствовать нашим интересам", – заявил он.

