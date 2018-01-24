Госдума ответила на подлую выходку Молдавии

Нижняя палата парламента приняла заявление с осуждением решения молдавских властей о запрете трансляции российских теле– и радиопередач. Документ, подписанный главой парламента Молдавии Андрианом Канду, фактически вводит запрет на трансляцию российских информационных и информационно-аналитических программ. И хотя напрямую в принятом молдавскими властями документе речь о России не идет, очевидно, что он направлен именно против нашей страны.



Принятый две недели назад властями Молдавии закон формально носит название "О борьбе с пропагандой". И в его тексте нет прямого упоминания российских СМИ. Однако документ запрещает информационные программы, произведенные в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. А Россия, как известно, к ней не присоединилась.



Скандальный закон молдавские власти фактически протолкнули в обход президента страны Игоря Додона, который дважды отказался его подписывать. В результате Верховный суд Молдавии временно отстранил главу государства от власти, после чего документ утвердил председатель парламента Андриан Канду.

Депутаты Госдумы выразили возмущение введением запрета на трансляцию российских теле– и радиопрограмм в Молдавии и заявили, что рассматривают подобные действия "как грубое нарушение общепризнанных международно-правовых норм в области свободного доступа к информации", расценивая эти действия "как очередной антироссийский акт". Парламентарии призвали ООН, Совет Европы и ОБСЕ дать принципиальную оценку "атаке на свободу слова" со стороны молдавских властей.





Инициатором закона российские депутаты считают главу правящей партии Молдавии Владимира Плахотнюка, который, как напомнил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, имеет российское гражданство. "Против него, как известно, возбуждено уголовное дело по статье "Организация покушения на убийство", – заявил депутат. – Как он получил российское гражданство – вообще требует отдельного расследования".

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, в принятом постановлении речь идет не о дискриминации российских СМИ, а о посягательстве на основополагающие права и свободы граждан Молдавии. Он призвал коллег вообще не упоминать тех, кто, с точки зрения депутатов, ведет себя в Молдавии неправильно.

"Во-первых, слишком много чести. Во-вторых, может, он специально это делает, чтобы разрушить страну, подрывает доверие к власти, а мы его выносим центральной фигурой".

Председатель Госдумы считает, что вопросы нарушения прав и свобод человека надо выносить на заседания Парламентской ассамблеи ОБСЕ. "На Украине отключили социальные сети – посягательство на права и свободы. Нам нужно для себя ставить задачи – мы здесь адресуем предложения правительству – было бы правильно нашим представителям в Парламентской ассамблее ОБСЕ эти вопросы поставить. Заслушать как раз тех, кто принимает такие решения в парламенте Молдовы, так же, как на Украине, – заявил Вячеслав Володин. – Пускай уже Парламентская ассамблея ОБСЕ дает этому оценку".

Напомним, парламент Молдавии в декабре прошлого года в срочном порядке принял закон, запрещающий трансляцию ряда передач. Под запрет подпадают программы российских телеканалов и радиостанций, которые ретранслируют в Молдавии местные эфирные СМИ. Нарушителям грозят штрафы в размере четырех тысяч долларов. Закон был опубликован 12 января, он вступит в силу через 30 дней.