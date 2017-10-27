Приднестровье мечтает о присоединении к России
Президент Приднестровья встречался сегодня, 27 октября с депутатом Госдумы из фракции КПРФ Казбеком Тайсаевым. Среди прочего, обсуждалось развитие российско-приднестровских межпарламентских связей.
Красносельский сказал, что его республика ценит поддержку со стороны России и напомнил, что "приднестровский народ высказался за воссоединение с великой родиной – Российской Федерацией", сообщает EurAsia Daily. Но сделать это республика сможет только после признания международным сообществом ее независимости, признал президент.
Приднестровская Молдавская республика провозгласила независимость от Молдавской ССР в 1990 году на фоне парада суверенитетов и распада СССР, а после вооруженного конфликта в 1992 году полностью отделилась от Молдавии. С этого момента ведется вялотекущий диалог по разрешению конфликта, ситуация вокруг Приднестровья характеризуется как замороженный конфликт.
На территории республики проживают около 500 тысяч человек, официальными языками являются русский, молдавский и украинский. Валюта – приднестровский рубль. В соответствии с соглашением от 1992 года в Приднестровье находится миротворческий контингент Вооруженных сил России, созданный в 1995 году на базе 14-й армии.
Член Общественной палаты РФ: Россия не оставляет Приднестровье без внимания #Приднестровье #Россия #Общественная... https://t.co/RoUgGbhdtw— НовостиПриднестровья (@novostipmrcom) 25 октября 2017 г.
Летом 2017 года президент Украины Петр Порошенко выступил с провокационным заявлением, пообещав Молдавии содействие в восстановлении территориальной целостности государства. Украинский лидер сказал, что Киев готов помочь вернуть Приднестровье под управление Кишинева.
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