Молдавия затеяла грязные игры с Россией

Министерство иностранных дел Молдавии отозвало из России посла. Андрей Негуцу вызван в Кишинев для консультации.

В официальном заявлении ведомства сообщается, что дипломат покинул Москву на неопределенный срок. "В связи со случаями преследования и запугивания органами Российской Федерации официальных лиц и политических деятелей Республики Молдова, их активизацией в последнее время и отсутствием реакции на неоднократные официальные обращения молдавских властей по поводу этих случаев", – приводит телеканал Russia Today объяснение Министерства иностранных дел и европейской интеграции.

Согласно сообщению на сайте ведомства, дипломаты вместе с послом Молдавии в России рассмотрят пути преодоления ситуации и способы предотвращения подобных инцидентов в будущем. "Молдавский власти хотят видеть отношения двух стран дружественными, заслуживающими взаимного доверия и уважения", – сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел и европейской интеграции.

Напомним, ранее стало известно, что Басманный суд Москвы заочно арестовал молдавского политика и бизнесмена, лидера местной Демократической партии Владимира Плахотнюка. Согласно информации Газета.Ru, его арест может быть связан с покушением на российского банкира Германа Горбунцова.

Следователи полагают, что убийство не было доведено до конца по независящим от обвиняемого обстоятельствам. В итоге, Басманный суд предъявил Владимиру Плахотнюку обвинение по статье "Убийство, совершенное группой лиц из корыстных, хулиганских побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом". Российская сторона объявила молдавского политика в международный розыск.

Демократическая партия Молдовы уже назвала заочный арест своего лидера политической акцией. "Эти злоупотребления со стороны нескольких российских учреждений основываются на геополитических мотивах, запугивании, шантаже и политическом преследовании молдавских официальных лиц", – следует из ее заявления.