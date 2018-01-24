Украинцев выставили с заседания ПАСЕ

Делегацию Украины попросили покинуть зал Парламентской ассамблеи Совета Европы. Как выяснилось, на закрытое заседание ПАСЕ украинцев не приглашали.

Первое заседание специального комитета ПАСЕ было посвящено изменению правил ассамблеи. В нем приняла участие и российская делегация. Решение сделать заседание закрытым было принято прямо перед его началом.

"Когда началось заседание, к нам подошли представители секретариата и попросили, чтобы остался только руководитель делегации, а всех остальных "не приглашали". На наш вопрос, это же открытое заседание, сказали, что нет, "мы решили сделать закрытым", – сообщил член украинской делегации, нардеп Алексей Гончаренко.

От России в заседании участвовали глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев и вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Украинцы сочли, что все было сделано для того, чтобы проверить их реакцию на присутствие россиян.

"Сначала мы видели, как представители ПАСЕ подходили к Косачеву и Толстому, обнимались с ними, общались – в первую очередь, это Аграмунт, их "карманный" бывший президент, и некоторые другие, так называемые "свободные демократы". Все их лобби к ним подошло", – передает возмущение Гончаренко телеканал "112".

Возмутилась и вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко. Она заявила, что русские ведут себя "самоуверенно". "Россияне с ходу заявили журналистам, что не собираются выполнять никаких резолюций Ассамблеи. Ведут себя нагло и самоуверенно", — написала Геращенко на странице в Facebook.

Январская сессия ПАСЕ открылась 22 января в Страсбурге. Ранее делегаты избрали президента ассамблеи – им стал итальянец Микеле Николетти. А новым вице-президентом ПАСЕ – украинец Владимир Арьев.

Бывший президент ПАСЕ Стелла Кириакидес днем раньше заявила, что 23 января состоится первое заседание специального комитета, который будет заниматься поиском механизма возврата Российской Федерации в Ассамблею. В свою очередь, новый глава ассамблеи подчеркнул, что будет настаивать на продолжении диалога с российским парламентом.