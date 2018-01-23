Украина наплевала на европейские ценности

Украинская делегация оказалась в изоляции на сессии ПАСЕ после того, как парламентарии из Незалежной попытались оспорить резолюцию о защите языков национальных меньшинств. Принятый не так давно на Украине закон об образовании уже подвергался критике в Европе, но в Киеве почему-то перестали обращать на недовольство, высказываемое в адрес принятых решений.

Украина показала себя белой вороной в Парламентской ассамблеи Совета Европы – делегация выступила там с критикой резолюции на тему развития и защиты региональных диалектов и языков нацменьшинств. При этом ни одна страна больше не стала критиковать этот документ. В результате резкое осуждение его с украинской стороны не то что не снискало аплодисментов, но потонуло в молчании, пишет издание "ПолитНавигатор".

Сложившуюся ситуацию раскритиковал даже экс-глава информационного департамента МИД Украины Олег Волошин. У себя в Facebook он написал, что этот эпизод как ничто хорошо свидетельствует: украинским патриотам с их радикальными ультранационалистическими идеями не место в современном европейском сообществе. Дипломат полагает, что после такого поведения украинских представителей в европейских организациях, Киеву не приходится рассчитывать на дальнейшую изоляцию России.

Документ, который раскритиковала украинская делегация, требует обеспечить во всех странах Европы языкам меньшинств статус второго официального, гарантировать возможность обучения на родном языке, обеспечить общение на этом языке с представителями государственных администраций и служб. Кроме того, резолюция не допускает языковые ограничения в медиасфере.

Но Украине давно было наплевать на европейские ценности, особенно касающиеся языков национальных меньшинств. Почему-то в Незалежной решили, что русский язык как раз принадлежит к этой группе и начали с ним настоящую войну. Дошло до того, что в конце прошлого года в магазинах, ресторанах и парикмахерских Киева и других городов страны начались рейды по поиску ценников на русском языке.

В сентябре 2017 года президент Петр Порошенко подписал закон об образовании, который напрямую нарушает Конституцию страны и международные обязательства Киева. Документ вызвал бурные дискуссии в обществе, его подвергли критике в России, Венгрии и Румынии.

Согласно документу с 1 сентября 2020 года образование в Незалежной станет полностью украиноязычным. А до этого, с 2018 года, дети представителей нацменьшинств в детских садах и начальной школе будут изучать предметы на родном языке, параллельно изучая государственный. С пятого класса дети начнут учиться на украинском, а язык нацменьшинств будут изучать как отдельную дисциплину.

Напомним, что в 2015 году ПАСЕ приняла несколько резолюций из-за позиции России по Крыму, тем самым лишив делегацию права голоса. В июне 2017 года министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о приостановке членских взносов в бюджет Совета Европы до восстановления полномочий российской делегации. Украина в 2017 году пригрозила, что покинет ПАСЕ в случае возвращения в Ассамблею представителей России.