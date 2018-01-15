Россия нашла способ отомстить за позор на Олимпиаде

Выборы-2017 Новости Украины Страсти вокруг президента Трампа

Самое читаемое

Фадеев рассказал о свадьбе с Наргиз
68-летнюю Пугачеву в гостях у Навки подняли на смех за нелепый вид
Близких Табакова лишили надежды
Голую обделавшуюся Аршавину вышвырнули из самолета
Бандиты напали на пьяную Гузееву
партнеры
Понедельник 15 января
Лента новостей
10:18
Опубликовано видео эвакуации из зависшего над пропастью самолета
10:09
Неузнаваемая Догилева попала в психиатрическую больницу
09:56
Фестиваль КВН в Сочи омрачила украинская провокация
09:48
В Москве квартиру безработного обокрали на 50 миллионов
09:35
Врач лишилась работы из-за полуголого танца на корпоративе
09:32
Люди в масках захватили заложников в школе в Перми
09:25
На Киевском шоссе под Москвой произошло смертельное ДТП
09:06
Невеста утопила жениха за развратное предложение
09:04
Появился "убийца" iPhone X
09:03
В Багдаде прогремели два мощных взрыва
09:00
На Ямале полностью сгорел приют для животных
08:50
Тело 14-летней школьницы нашли на улице
08:39
У станции метро в Москве грузовик попал в смертельное ДТП
08:28
Пьяный шаман попался на краже металлолома
08:24
Какой будет погода в крещенскую ночь
07:59
Гороскоп с 15 по 21 января 2018 года
07:52
Житель Подмосковья убил жену во время застолья в старый Новый год
19:45
Малахов шокировал Шурыгину подлостью
18:35
Зара подарит девочку
17:51
Запертого в холодильнике мясника спасла большая колбаса
17:31
Голая Волочкова спряталась за кустом (фото)
17:03
Подавившаяся презервативом путана шокировала жуткой смертью
16:28
Миллиардер бросил невесту ради бывшей жены Абрамовича
15:53
Мажоры встретили Новый год в окружении вызывающей роскоши
15:33
Завязавший с наркотиками Стас Пьеха влез в долги
15:07
Названо отличие тела Ленина от мощей святого
14:30
Победитель шоу "Голос" сбежал из родного города в Дагестан
13:56
В Турции самолет с пассажирами скатился в обрыв (видео)
13:39
Мария Захарова объяснила появление своих развратных фото
13:02
Беременная звезда "Дома-2" отказалась рожать в России
12:46
В Перу произошло мощное землетрясение
12:33
Что стало с актрисой Анастасией Вертинской
12:03
Дети и учителя массово отравились в школе в Люберцах
11:50
Бузова со слезами обратилась к жене Тарасова
11:29
Диану Шурыгину обвинили в оказании секс-услуг
11:01
Ирина Безрукова врезала пристававшему к ней режиссеру
10:36
При сходе лавины в Хакасии погибли люди
10:28
Потерявшая сына Яна Троянова скоро станет мамой
10:00
Главу государства обстреляли на въезде в Кремль
21:30
Державин перед смертью записал видео с прощанием
20:36
Иванушка из "Морозко" умер в закрытом психоневрологическом пансионате
19:39
Под Москвой студент техникума изнасиловал 11-летнюю школьницу
18:53
Поплавская о Шурыгиной: Малолетняя ш...
18:11
В ДТП на Калужском шоссе пострадали люди
17:57
Володин провел встречу с муниципальными депутатами
17:57
Тучная звезда "Дома-2" возмутила съемками в красном белье
17:36
Под Москвой иномарка сбила помогавшего инвалиду человека
17:15
Любовные утехи Державина шокировали соседей
16:48
Главная звезда сериала "Кадетство" изменилась до неузнаваемости
16:18
Краско высказался о романе 27-летней жены с молодым певцом
15:41
В метро Москвы из-за неадекватного пассажира встали поезда
15:28
Экс-участник "Дома-2" обокрал московскую бизнес-леди
15:13
Полуголую Бузову застали на яхте с известным ведущим
14:38
Ребенок выпал из окна многоэтажки на юго-западе Москвы
14:20
В Голландии муж-тиран расчленил красавицу из России
13:42
Беременную Михалкову прилюдно унизили
13:10
Сергею Жигунову грозит смертельная опасность
12:19
Цымбалюк-Романовская: Дочь Джигарханяна покончила с собой
11:33
Корчевников: Я сам себе противен
10:35
Под Москвой пенсионер на иномарке сбил переходивших дорогу детей
10:25
Влиятельный поклонник Волочковой поразил богатством
10:07
На улице в Москве неизвестные устроили резню
21:55
К чему снится женщина
21:50
Пышногрудая красотка подложила свинью Аршавиной
21:25
Фадеев оставил Наргиз без секса
21:10
Безумные регионы: голодный солдат сжег БТР
20:41
В центре Москвы водитель иномарки сбил женщину
20:24
70-летняя украинская модель похвасталась красотой
20:20
Подробности свадьбы Сергея Зверева
20:07
Влади валяется в ногах у Саруханова после скандала с Пугачевой
20:06
Российский чемпион попал в реанимацию после обстрела
19:53
Зэк вскружил голову наивной жене Краско
19:31
Опубликован список пострадавших при взрыве в Омске
18:55
Тяжелобольной Табаков на пороге смерти
18:43
Американская еда разрушает иммунитет россиян
18:10
Россияне жестоко унизили завравшуюся жену Аршавина
17:48
В Омске прогремел взрыв
17:36
Расследование "Ведомостей" выявило истинную причину отзыва лицензии у банка "Югра"
17:33
Расчетливая Шурыгина рвется повторить секс-скандал с насильником
17:04
В Петербурге маршрутка протаранила грузовик
16:47
"Аэрофлот" ответил "гламурному быдлу"
16:47
Жадный россиянин убил гостя-обжору на Новый год
16:39
В Сети появилось фото Бондарчук с молодым любовником
16:20
Совет на выходные
15:48
Крупный московский вуз лишился лицензии
15:36
Доктор Курпатов ужаснул постаревшим лицом
15:32
Горячие пожарные потеребили своих пушистиков
15:22
Беременная жена Тарасова сменила имя и фамилию
14:59
Свинья спасла друга от ножей мясников (видео)
14:50
Цымбалюк-Романовская об интиме с Джигарханяном: Я волновалась
14:48
Красотку-трансгендера из реалити-шоу нашли мертвой
14:36
Петербуржец избил школьника за брошенный в машину снежок
14:18
В деле "Югры" всплыли скандальные подробности
14:15
В Британии разразился скандал из-за трусов Елизаветы II
14:04
Житель Подмосковья "избил" новогоднюю елку (видео)
13:59
Черепах стошнило от бесстыжей Бузовой в купальнике
13:55
Pазвеян главный миф пластической хирургии
13:51
Врачи лечили у многодетной матери остеохондроз вместо онкологии
13:44
Главные события Москвы с 13 по 19 января
13:26
"Мама порезалась и спит": спецназовец перерезал горло жене от уха до уха
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Цымбалюк-Романовская: Дочь Джигарханяна покончила с собой
Малахов шокировал Шурыгину подлостью
Корчевников: Я сам себе противен
Мария Захарова объяснила появление своих развратных фото
Диану Шурыгину обвинили в оказании секс-услуг
Бузова со слезами обратилась к жене Тарасова
Политика

Россия нашла способ отомстить за позор на Олимпиаде

Фото: GLOBAL LOOK press/Wang Lili
Россия прорабатывает санкции против причастных к отстранению российской национальной сборной от Олимпиады в Пхенчхане функционеров Всемирного антидопингового агентства (WADA), рассказал председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов. Ограничительные меры должны быть приняты уже после завершения Игр.
прочитано 2807 раз

Многие сочли унижением решение о запрете российским спортсменам использовать цвета национального флага и выступать под названием "Сборная России" на Олимпийских играх в Южной Корее. Москва ищет варианты ответить на этот выпад со стороны спортивных функционеров.

ПО ТЕМЕ

Утопивший Россию Макларен оказался прихвостнем США

Секс-символ сборной России пропустит Олимпиаду

 Олимпиада-2018

Сюжеты Олимпиада-2018

Как рассказал председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов, сейчас специалисты определяют людей, который стоят за отстранением российской сборной. Речь может идти о десятке человек. При этом они не обязательно работают в WADA.

"Мы должны вывести на божий свет людей, которые за спиной Международного олимпийского комитета (МОК), используя WADA, подталкивали к отстранению нашей сборной", – цитирует газета "Известия" Андрея Климова. "Были люди, которые своими действиями привели к тому, что против наших спортсменов были приняты жесткие меры. Нужно вывести их на чистую воду и принять соответствующие меры", – добавил он.

Впрочем, торопиться с принятием ограничительных мер в отношении спортивных функционеров не стоит, уверен сенатор. "Были люди, которые своими действиями привели к тому, что против наших спортсменов были приняты жесткие меры. Нужно вывести их на чистую воду и принять соответствующие меры", – пообещал Андрей Климов.

Тем, чья причастность к позорному для российского спорта решению будет доказана, могут грозить персональные меры. Речь, в частности, идет о возбуждении дел вплоть до уголовных, а также об ограничении въезда на территорию России. Кроме того, Москва расследует вопрос причастности ФБР и спецпрокурора Роберта Мюллера к позиции, занятой WADA.

Автор: Геннадий Куприянов15 января 2018, 08:10
ФОТОРЕПОРТАЖ

Золотые россияне бразильской Олимпиады

567

Политика

Страшные тайны: Ангела Меркель
Путин поставил Порошенко в неловкое положение
Трамп заставил журналиста материться в эфире
Киев нелепо оправдался за сбежавших в Польшу украинцев

Шоу-бизнес

Неузнаваемая Догилева попала в психиатрическую больницу
Оскандалившаяся Аршавина осталась без детей и мужа
Тарасов раскошелился на шикарную свадьбу с беременной Костенко
У избитой любовницы известного актера нашли опухоль мозга

Проишествия

Запертого в холодильнике мясника спасла большая колбаса
В Голландии муж-тиран расчленил красавицу из России
Красотку-трансгендера из реалити-шоу нашли мертвой
Кровавое избиение жены хоккеиста "Авангарда" возмутило россиян

Lifestyle

Что стало с актрисой Анастасией Вертинской
Иванушка из "Морозко" умер в закрытом психоневрологическом пансионате
Умирающая от рака жена "Ивана Бровкина" потеряла надежду
Назовите Вашу любимую актрису
Политика

Россия нашла способ отомстить за позор на Олимпиаде

Москва прорабатывает санкции против причастных к отстранению национальной сборной от Игр
Происшествия

Невеста утопила жениха за развратное предложение

Женщину довели сексуальные фантазии возлюбленного
Регионы

Врач лишилась работы из-за полуголого танца на корпоративе

Медики ослушались запрета главврача

Общество

Фестиваль КВН в Сочи омрачила украинская провокация

Незалежная не оценила юмора "Минометного училища"

Гороскоп

Гороскоп с 15 по 21 января 2018 года
Зара подарит девочку
Влиятельный поклонник Волочковой поразил богатством
Фадеев оставил Наргиз без секса

Фоторепортажи

Мажоры встретили Новый год в окружении вызывающей роскоши
Главная звезда сериала "Кадетство" изменилась до неузнаваемости
70-летняя украинская модель похвасталась красотой
Горячие пожарные потеребили своих пушистиков

Спорт

Жена Павла Мамаева превратилась в скелет
Серена Уильямс испытывает мучения после свадьбы с армянином
Месси унизил победившего рак футболиста
Боксера Ковалева признали предателем за видео с солдатами ВСУ

Регионы

Подавившаяся презервативом путана шокировала жуткой смертью
Безумные регионы: голодный солдат сжег БТР
Жадный россиянин убил гостя-обжору на Новый год
Врачи лечили у многодетной матери остеохондроз вместо онкологии
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru