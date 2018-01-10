Утопивший Россию Макларен оказался прихвостнем США

Комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством канадского юриста Ричарда Макларена тесно связана с Федеральным бюро расследований (ФБР) США. Об этом сообщила хакерская группировка Fancy Bears.



В отчете хакеров говорится, что член исследовательской группы Ричард Янг является партнером международной юридической компании Bryan Cave, известной тесным взаимодействием с американскими спецслужбами. В компетенцию Янга входит сотрудничество Макларена и научного директора Международного олимпийского комитета (МОК) Ричарада Баджетта.

Кроме того, Fancy Bears сообщила, что Хэл Голдсмит, один из лучших сотрудников Bryan Cave, является обладателем премии директора ФБР. Представители группировки также вскрыли сообщения канадского юриста, где он отмечает, что главный следователь Мартин Дюббей состоит в Ассоциации исполнительного развития правоохранительных органов ФБР и возглавляет отдел разведки 5 Stones intelligence в Великобритании и Европе.

Ранее группировка Fancy Bears опубликовала переписку сотрудников МОК, раскрывшую реальную цель Всемирного антидопингового агентства под руководством Макларена. По словам хакеров, целью работы канадского юриста была не борьба с использованием запрещенных стимулирующих препаратов, а расширение контроля WADA над Международным олимпийским комитетом.

Перед Маклареном была поставлена задача дискредитировать Россию и отстранить ее от Олимпиады.

Расследование канадского юриста Ричарда Макларена началось в середине 2016 года после того, как бежавший в США экс-руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков дал интервью, в котором заявил о якобы существующей в России допинговой системе. По его словам, благодаря этому отечественные спортсмены одержали победу на Олимпиаде в Сочи.





По итогам расследования Макларен опубликовал два доклада, где подтвердил обвинения Родченкова. Однако весомых доказательств, позволивших ему сделать подобные выводы, юрист не предоставил даже после запроса Международного олимпийского комитета. Тем не менее Россию лишили 12 медалей Игр в Сочи.

В начале декабря 2017 года МОК отказался допускать олимпийскую сборную России до зимних Игр-2018 в южнокорейском Пхенчхане. Принять участие в соревнованиях могут отдельные атлеты, которые докажут свою непричастность к употреблению допинга. Они будут выступать под нейтральным (олимпийским) флагом.

