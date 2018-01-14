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Политика

"ЕР" поддержала сборщиков подписей за Путина

Фото: er.ru
 "Единая Россия" предоставила несколько сотен помещений приемных в 85 регионах для сборщиков подписей в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина. 
прочитано 145 раз

Активисты и сборщики подписей в поддержку Владимира Путина обратились в "Единую Россию" с просьбой предоставить им помещения для сбора подписей. Речь шла об общественных приемных лидера партии, которые имеются в каждом регионе страны. Партия предоставила несколько сотен площадок в каждом их субъектов Федерации.

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Как рассказала глава комиссии президиума генсовета "ЕР" по работе с обращениями граждан Галина Карелова, площадки работают с 9 до 19 часов. "О приемных  люди знают – они   приходят сюда со своими проблемами, предложениями, советами, – отметила она. –  Те из них, кто хотел бы поставить свою подпись в поддержку  Владимира Владимировича  Путина имеют возможность это сделать сегодня".

Карелова подчеркнула, что двери общественных приемных  открыты для всех. Секретарь генсовета партии Андрей Турчак, в свою очередь отметил, что "ЕР" лишь предоставила свои площадки, сбором подписей не занимается. Это задача сборщиков, отметил он. "Мы не занимается агитацией, никого не принуждаем. Поставить свою подпись или нет, каждый решает сам для себя", – подчеркнул Турчак.

Автор: Дмитрий Куклин14 января 2018, 16:49

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