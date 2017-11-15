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Политика

Турчак рассказал о деле Кашина

Андрей Турчак. Фото: er.ru
Упреки оппонентов Андрея Турчака в том, что карьерой он обязан знакомству его отца с Владимиром Путиным, не имеют под собой оснований. Вице-спикер Совета Федерации, исполняющий обязанности секретаря генсовета "Единой России" рассказал журналистам о деле Кашина, своих планах и роли партии в выборах президента.
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Виновные в избиении журналиста Олега Кашина использовали его, чтобы оговорить Андрея Турчака. Они устроили нападение, руководствуясь тем, что блогер обязательно придаст инциденту максимальную публичность.

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"Они просто использовали его втемную, чтобы оговорить меня, и, как торпеду, применили его абсолютно обоснованную злость. Некоторые возможные фигуранты дела арестованы, причем проходят не по делу Кашина, а по двум другим делам. Некоторые из них – в международном розыске. Например, бывший заместитель директора по безопасности Александр Мешков", – рассказал Турчак в большом интервью газете "Коммерсантъ".

Политик добавил: следствием установлено, что Мешков скрывается в США. Именно он придумал несуществующую аудиозапись встречи с исполнителями покушения в ресторане "Белое солнце пустыни", где якобы Турчак инструктировал их о нападении.

"Могу сказать, что даже ни разу в этом ресторане не был. Причем обратите внимание, эта мнимая запись так нигде и не появилась, потому что никаких записей нет и быть не может. Никаких указаний я не давал и давать не мог. И следствие подтвердило мою непричастность. Это основано в первую очередь на объективных данных: биллинг мобильных телефонов, записи камер видеонаблюдения, в том числе и в самом ресторане", – рассказал он в интервью.

Турчак опроверг информацию о том, что не был допрошен по делу Кашина. Он отметил, что допрос был – практически сразу после покушения. И это была не просто беседа, а целый комплекс следственных действий.

Политик отверг упреки оппонентов в том, что карьерой он обязан знакомству его отца с Владимиром Путиным. "Даже для тех, у кого отцы знакомы с Владимиром Путиным, этот факт необязательно связан с их политической карьерой – как в моем случае. Есть много других возможностей, основанных на личных способностях", – сказал Турчак. Сенатор признал, что стартовые возможности важны всегда, однако жизнь все расставляет на свои места.

Андрей Турчак. Фото: er.ru

"Меня эти домыслы сопровождают с момента моего прихода в "Молодую Гвардию" до настоящего дня. Кто только не писал о том, что мой отец – спарринг-партнер Владимира Путина по дзюдо. Однако мой отец ни дня дзюдо не занимался. Футболом – да, профессионально. А как он может быть незнаком с президентом, если в Санкт-Петербурге отец возглавлял крупнейшее предприятие оборонного комплекса, а Владимир Владимирович был председателем комитета по внешним связям, потом вице-губернатором?" – задал риторический вопрос Турчак. В то же время, добавил вице-спикер Совфеда, всегда нужно разделять работу и дружбу.

Говоря о планах по развитию "Единой России", исполняющий обязанности секретаря генсовета заверил: в партии нет ни раскола, ни групп влияния. А ротация в партии не будет носить массовый характер. "Еще раз хочу подчеркнуть: это не кардинальная смена состава, а тонкие донастройки", - сообщил Турчак. "ЕР" всегда поддерживала и будет поддерживать Владимира Путина, но решение об участии в выборах принимает один человек, и этого решения просто надо дождаться, заключил он.

Автор: Андрей Евлампиев15 ноября 2017, 12:02

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