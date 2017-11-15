Турчак рассказал о деле Кашина

Упреки оппонентов Андрея Турчака в том, что карьерой он обязан знакомству его отца с Владимиром Путиным, не имеют под собой оснований. Вице-спикер Совета Федерации, исполняющий обязанности секретаря генсовета "Единой России" рассказал журналистам о деле Кашина, своих планах и роли партии в выборах президента.

Виновные в избиении журналиста Олега Кашина использовали его, чтобы оговорить Андрея Турчака. Они устроили нападение, руководствуясь тем, что блогер обязательно придаст инциденту максимальную публичность.

"Они просто использовали его втемную, чтобы оговорить меня, и, как торпеду, применили его абсолютно обоснованную злость. Некоторые возможные фигуранты дела арестованы, причем проходят не по делу Кашина, а по двум другим делам. Некоторые из них – в международном розыске. Например, бывший заместитель директора по безопасности Александр Мешков", – рассказал Турчак в большом интервью газете "Коммерсантъ".

Политик добавил: следствием установлено, что Мешков скрывается в США. Именно он придумал несуществующую аудиозапись встречи с исполнителями покушения в ресторане "Белое солнце пустыни", где якобы Турчак инструктировал их о нападении.

"Могу сказать, что даже ни разу в этом ресторане не был. Причем обратите внимание, эта мнимая запись так нигде и не появилась, потому что никаких записей нет и быть не может. Никаких указаний я не давал и давать не мог. И следствие подтвердило мою непричастность. Это основано в первую очередь на объективных данных: биллинг мобильных телефонов, записи камер видеонаблюдения, в том числе и в самом ресторане", – рассказал он в интервью.

Турчак опроверг информацию о том, что не был допрошен по делу Кашина. Он отметил, что допрос был – практически сразу после покушения. И это была не просто беседа, а целый комплекс следственных действий.

Политик отверг упреки оппонентов в том, что карьерой он обязан знакомству его отца с Владимиром Путиным. "Даже для тех, у кого отцы знакомы с Владимиром Путиным, этот факт необязательно связан с их политической карьерой – как в моем случае. Есть много других возможностей, основанных на личных способностях", – сказал Турчак. Сенатор признал, что стартовые возможности важны всегда, однако жизнь все расставляет на свои места.

"Меня эти домыслы сопровождают с момента моего прихода в "Молодую Гвардию" до настоящего дня. Кто только не писал о том, что мой отец – спарринг-партнер Владимира Путина по дзюдо. Однако мой отец ни дня дзюдо не занимался. Футболом – да, профессионально. А как он может быть незнаком с президентом, если в Санкт-Петербурге отец возглавлял крупнейшее предприятие оборонного комплекса, а Владимир Владимирович был председателем комитета по внешним связям, потом вице-губернатором?" – задал риторический вопрос Турчак. В то же время, добавил вице-спикер Совфеда, всегда нужно разделять работу и дружбу.

Говоря о планах по развитию "Единой России", исполняющий обязанности секретаря генсовета заверил: в партии нет ни раскола, ни групп влияния. А ротация в партии не будет носить массовый характер. "Еще раз хочу подчеркнуть: это не кардинальная смена состава, а тонкие донастройки", - сообщил Турчак. "ЕР" всегда поддерживала и будет поддерживать Владимира Путина, но решение об участии в выборах принимает один человек, и этого решения просто надо дождаться, заключил он.