"Единая Россия" налаживает обратную связь

Межрегиональный координационный совет (МКС) "ЕР" будет создан в Приволжском федеральном округе. Такое решение принято по итогам совещания с секретарями политсоветов, главами МКС и исполкомов региональных отделений федерального округа, сообщил исполняющий обязанности секретаря генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

По его словам, в приволжский Межрегиональный координационный совет войдут все регионы в составе ПФО. Как считает Андрей Турчак, это позволит более четко выстроить вертикаль между центральными органами, региональными, местными и первичными отделениями "ЕР". "Это важно не только с точки зрения взаимодействия центра с регионами, но и для создания обратной связи", – заявил и.о. секретаря генсовета партии.

Он отметил, что встреча в Нижнем Новгороде была очень содержательной, что особенно важно в преддверии партийного съезда, который пройдет в Москве 22-23 декабря. Турчак отметил, что руководителям федеральных органов партии было важно услышать от представителей регионов предложения, которые позже могут быть одобрены съездом. По его словам, речь шла и о предстоящем в 2018 году электоральном цикле.

Кроме того, обсуждались вопросы ротации генсовета "Единой России" (она должна составить не менее 15%). "Секретари политсоветов региональных отделений ПФО выразили сегодня мнение о том, что ротация должна составить не менее 50%, – сообщил Турчак. – И обновление должно быть проведено в пользу представителей первичных ячеек".

В ходе общения речь также шла о работе федеральных партийных проектов в регионах Приволжского федерального округа. Наиболее успешным на данный момент является проект "Городская среда". "В Нижнем Новгороде он показал новые возможности организации городских пространств, – рассказал Турчак. – И очень важно, что он реализуется не только в областном центре, но и в муниципальных образованиях".

От лица партии Турчак пообещал продолжить настаивать на том, чтобы средства не оставались в областных центрах, а равномерно распределялись по всей территории регионов. "Это создает комфортную среду проживания для людей, а дополнительные условия для повышения комфортного проживания можно создать, привлекая такие партпроекты, как "Местный дом культуры", "Театры малых городов", "Театры – детям", – заявил он.

Напомним, и.о. секретаря генсовета "Единой России" начал серию поездок, которые продлятся до середины декабря. В ходе них состоятся встречи, в которых примут участие представители всех 85 региональных отделений. Андрей Турчак уже побывал в ряде региональных отделений Дальневосточного, Сибирского и Уральского федерального округов.