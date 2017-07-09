Вашингтон отчитал Порошенко за бардак в Донбассе
По итогам переговоров политики дали совместную пресс-конференцию. Тиллерсон подчеркнул, что руководство США крайне разочаровано в том, что Украина практически не способствует разрешению конфликта в Донбассе.
"Именно поэтому мы назначили специального представителя (на Украине – Прим. ред.) для того, чтобы обратить на этот вопрос внимание", – отметил Тиллерсон, фактически ткнув Порошенко носом в его ошибки. По словам дипломата, эта мера позволит значительно увеличить эффективность работы "Нормандской четверки", передает "Интерфакс".
Досталось Порошенко из-за высокий уровень коррупции в стране. "Мы обсудили важность внедрения антикоррупционных реформ. Ведь это тоже очень важный элемент для привлечения внешних инвестиций, что создаст дополнительные рабочие места для граждан Украины и будет развивать экономику", – напомнил украинскому президенту посланник Трампа.
Примечательно, что со стороны Тиллерсона звучали и упреки в сторону России. По его словам, Москва также должна предпринять определенные шаги для выполнения минских соглашений.
Госсекретарь США Тиллерсон прибыл в Украину, ставить порошенко в стойло— UKROPw777 (@7w7w7w) 9 июля 2017 г.
Эти нападки на Россию звучат особенно странно в свете последних событий. Например, в апреле 2017 президент Украины Петр Порошенко отдал приказ снова начать полномасштабную карательную операцию в Донбассе. При этом Москва постоянно призывает конфликтующие стороны к диалогу.
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