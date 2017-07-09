Вашингтон отчитал Порошенко за бардак в Донбассе

В Киеве прошла встреча президента Украины Петра Порошенко и главы Госдепартамента США Рекса Тиллерсона. Иностранный гость отругал своего коллегу за отсутствие прогресса в реализации минских соглашений.

По итогам переговоров политики дали совместную пресс-конференцию. Тиллерсон подчеркнул, что руководство США крайне разочаровано в том, что Украина практически не способствует разрешению конфликта в Донбассе.

"Именно поэтому мы назначили специального представителя (на Украине – Прим. ред.) для того, чтобы обратить на этот вопрос внимание", – отметил Тиллерсон, фактически ткнув Порошенко носом в его ошибки. По словам дипломата, эта мера позволит значительно увеличить эффективность работы "Нормандской четверки", передает "Интерфакс".

Досталось Порошенко из-за высокий уровень коррупции в стране. "Мы обсудили важность внедрения антикоррупционных реформ. Ведь это тоже очень важный элемент для привлечения внешних инвестиций, что создаст дополнительные рабочие места для граждан Украины и будет развивать экономику", – напомнил украинскому президенту посланник Трампа.

Примечательно, что со стороны Тиллерсона звучали и упреки в сторону России. По его словам, Москва также должна предпринять определенные шаги для выполнения минских соглашений.

Госсекретарь США Тиллерсон прибыл в Украину, ставить порошенко в стойло — UKROPw777 (@7w7w7w) 9 июля 2017 г.

Эти нападки на Россию звучат особенно странно в свете последних событий. Например, в апреле 2017 президент Украины Петр Порошенко отдал приказ снова начать полномасштабную карательную операцию в Донбассе. При этом Москва постоянно призывает конфликтующие стороны к диалогу.