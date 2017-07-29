Трампа превратили в флаг России
Авторы ролика сделали пародийный трейлер к мультфильму "Эмоджи фильм" про приключения смайликов. В роли российского флага в ленте, как значится в титрах к пародии, выступает Дональд Трамп. В кадре этот персонаж говорит "Разве не было бы хорошо, если бы мы поладили с Россией?", неоднократно посторяет слово "Россия", а потом интересуется у своего собеседника, не оттуда ли он родом. Несмотря на странный, даже несколько сомнительный сюжет, ролик набирает стремительную популярность в Сети.
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