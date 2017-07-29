Трампа превратили в флаг России

Критика президента США Дональда Трампа внутри страны, которой он руководит, принимает все более причудливые обороты. Примером может послужить ролик, загруженный на официальном канале на YouTube программы The Late Show со Стивеном Кольбером.

Авторы ролика сделали пародийный трейлер к мультфильму "Эмоджи фильм" про приключения смайликов. В роли российского флага в ленте, как значится в титрах к пародии, выступает Дональд Трамп. В кадре этот персонаж говорит "Разве не было бы хорошо, если бы мы поладили с Россией?", неоднократно посторяет слово "Россия", а потом интересуется у своего собеседника, не оттуда ли он родом. Несмотря на странный, даже несколько сомнительный сюжет, ролик набирает стремительную популярность в Сети.