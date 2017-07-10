Путин пошутил о слежке за Собяниным

Президент России Владимир Путин оценил новую информационно-аналитическую диспетчерскую систему, при помощи которой в режиме реального времени можно контролировать состояние поездов и локомотивов, а также следить за безопасностью в городе. "Полезная вещь. Будучи в Екатеринбурге, можно посмотреть, как Собянин работает", – цитирует главу государства Life.ru. В этот момент система показывала движение "Ласточек" в Москве.