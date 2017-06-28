Российские и киргизские депутаты обсудили общие темы

Вячеслав Володин рассказал, какие вопросы поднимались в ходе встречи представителей российской делегации на переговорах с коллегами из Киргизии. Председатель нижней палаты парламента сообщил, что в рамках переговоров был затронут широкий круг тем, в том числе вопросы, связанные с таможенным регулированием для членов Евразийского экономического союза.



"Это и международные перевозки, это и вопросы, связанные с таможенным регулированием для членов ЕврАзЭс. Это и вопросы подготовки специалистов для Кыргызстана российскими вузами в области сельского хозяйства", – сказал Володин по итогам переговоров с председателем парламента Киргизии Чыныбаем Турсунбековым.

По словам Володина, поднятые вопросы нужно обсуждать в рамках комиссии, которая создана парламентами двух стран, а также с привлечением специалистов исполнительных органов. "И, возможно, мы будем некоторые из тем адресовать межправительственной комиссии, которая создана между правительствами наших стран", – добавил спикер Госдумы.

Напомним, делегация российских законодателей во главе с Вячеславом Володиным находится с официальным визитом в Бишкеке. В столицу Киргизии она направилась после совещания спикеров парламентов стран Евразии, которое проходило накануне в Сеуле.В рамках этого визита у Вячеслава Володина запланирована также встреча с президентом республики Алмазбеком Атамбаевым.