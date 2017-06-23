Ивана Трамп довела президента Чехии до бешенства

Экс-жена американского лидера Дональда Трампа довела президента Чехии Милоша Земана до бешенства. Уроженка республики Ивана Трамп отказалась от предложения главы государства стать послом Соединенных Штатов в Праге.

По словам Милоша Земана, Ивана Трамп "трусливо уходит от ответственности" за процветание родной страны. Он сказал ей об этом лично на встрече в Пражском граде. Позднее в телеинтервью чешский лидер отметил, что бывшая супруга американского президента вряд ли изменит свою позицию, передает Prague Daily Monitor. При этом он подчеркнул, что во время беседы с ней был "попросту разъярен".

Ранее Ивана Трамп в телефонном разговоре с Милошем Земаном сообщила о своем желании возглавить посольство США в Чехии. Позднее он сказал бизнесвумен, что она была бы "прекрасным кандидатом" на этот пост, а еще через какое-то время лично предложил ей занять это место.

Однако впоследствии экс-супруга американского президента неожиданно отказалась от должности. По ее словам, работа посла США в Праге была бы для нее "слишком обязывающей". По данным местных СМИ, место займет бизнесмен Стив Кинг, представляющий Республиканскую партию страны.

Примечательно, что в пресс-службе резиденции президента отказались от комментариев. Пресс-секретарь чешского лидера Иржи Овчачек назвал встречу главы государства с Иваной Трамп "краткой и ранее непланируемой", передает Lidove noviny.

Билл и Хиллари Клинтон (слева), Ивана и Дональд Трамп (справа). США. 1971 г. pic.twitter.com/axSbxazcm5 — распад и неуважение (@VictorKvert2008) 9 марта 2017 г.

Напомним, бизнесмен Дональд Трамп женился на Иване Зельничковой в 1977 году. У них родились трое детей, а в 1992-м они объявили о разводе. С 2005 года действующий президент США женат на Меланье Трамп, которая переехала в США из Словении.