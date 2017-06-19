Порошенко осознал бессмысленность войны в Донбассе

Отказаться от так называемой АТО и мирно реинтегрировать Донбасс, введя военное положение. Такие планы сегодня обсуждают в Киеве

Пока Порошенко будет в США, украинские парламентарии могут принять закон, дающий старт "мирной реинтеграции" Донбасса. Как говорят в кулуарах Верховной Рады, следует дать жителям охваченной войной территорий определенные льготы и послабления, вернуть гражданам пенсии и социальные льготы, но при этом ввести военное положение на Юго-Востоке, сообщает РБК.

Военное положение кроме воюющих территорий может быть введено в Мариуполе, Краматорске, Славянске, Авдеевке и Марьинке. По факту это будет значить перевод подконтрольных Киеву территорий из зоны влияния СБУ в область ответственности армии. Комментируя возможную передачу власти ВСУ, Порошенко заявлял, что отменить АТО на Юго-Востоке Украины нельзя, не предоставив одновременно с этим армии возможность "действовать адекватно в условиях агрессии".

"Решение о реинтеграции Донбасса – это попытка властей Украины соответствовать пожеланиям одной из групп влияния в Вашингтоне. Этих групп несколько, окончательное мнение по Украине не выработано, и мы пытаемся сыграть на опережение. При этом мы понимаем, что конкретные решения по Украине в Вашингтоне не могут быть приняты уже сейчас. Понимаем мы и то, что главными приоритетами для США остаются Россия и Иран, а не Украина", – комментирует парламентские инициативы украинский депутат от Радикальной партии Игорь Попов.

По мнению Киева, свежие инициативы не противоречат Минским соглашениям. Задачу следует решать "мягкой силой", а не военным путем.