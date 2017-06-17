Донбасс в огне Скандал с Порошенко Страсти вокруг президента Трампа

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Политика

Порошенко вытер ноги о Савченко

Надежда Савченко и Петр Порошенко. Фото: dni.ru
Надежда Савченко, расставшаяся с ролью "мученицы", больше не нужна президенту Украины Петру Порошенко. Киевский режим решил избавиться от закона, носящего имя летчицы, которую еще совсем недавно считали героиней.
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"Никаких иллюзий насчет того, кто такая Савченко у них никогда не было, но им нужен был символ сопротивления. Вернувшись на родину, она полезла в реальную политику, решила доказать, что с Донбассом нужно начать разговаривать. Все это вывело официальный Киев из себя", – пояснил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

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По его словам, на первых порах Рада и президент заигрывали с Надеждой, шли на поводу у некоторых ее экстравагантных предложений. "Но когда Савченко перестала вписываться в то, что считается "хорошим" для нынешнего киевского политического корпуса, то эту даму решили отодвинуть окончательно, а ее "наследие" ликвидировать. Ее использовали и выбросили", – считает Климов.

При этом заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам предостерег Надежду Савченко. Климов считает, что риторика летчицы может стоить ей жизни, учитывая нынешнюю ситуацию, складывающуюся на Украине, передает RT.

"Я не удивлюсь, если с ней что-нибудь случится по дороге на работу, потому что там публика достаточно жесткая. У них хватает безбашенных ребят, которые могут это сделать. На родной землей ей, по-моему, более опасно находиться, чем у нас в СИЗО", – пояснил сенатор.

Отметим, что 17 июня президент Украины Петр Порошенко одобрил решение Верховной рады об отмене закона о сроках содержания в СИЗО. В тот же день украинский лидер подписал документ о внесении изменений в Уголовный кодекс страны, перечеркнув таким образом так называемый "закон Савченко".
Автор: Алёна Нестерова17 июня 2017, 16:22
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