Экспорт угля из ЮАР обходится Украине на 10 долларов дороже за каждую тонну. Такие цифры представили в российском министерстве энергетики.

Чтобы избежать кризиса в энергетической сфере, Украина начала закупать уголь в Южной Африке. Как подсчитали в Министерстве энергетики России, в результате отказа от донецкого и российского угля Киев значительно переплачивает за антрацит.

"Они брали из Донецка и Луганска порядка 10 миллионов тонн. При этом у Украины есть возможность покупки угля у России, который обойдется значительно дешевле южноафриканского", – приводит слова замглавы Минэнерго Анатолия Яновского Lenta.ru. По словам заместителя министра, уголь из ЮАР обходится Киеву на 10 долларов за тонну дороже, чем российский или донецкий.



Поставки угля из Донбасса остановились еще в марте. Одной из причин называют блокировку дорог силами патриотично настроенных украинских боевиков. Идя на поводу у националистов, вскоре Киев ввел полную грузовую транспортную блокаду Донбасса. Теперь на Украине действует режим чрезвычайного положения в энергетике, причиной которого стал дефицит донецкого антрацита. Чтобы избежать коллапса, Киев принял решение закупать уголь в ЮАР.

"Речь идет о нашей энергетической безопасности, речь идет об антраците. Более того, есть определенные угрозы, что наш антрацит с оккупированных территорий может вывозиться в Россию и потом продаваться нам. Министерство работает над тем, чтобы заблокировать любые такие попытки. Это отдельное направление нашей работы и мы над этим трудимся", – говорит 27-летняя заместительница министра энергетики Украины Наталия Бойко.

Близкие к угольной проблеме эксперты поговаривают, что с африканским ресурсом тоже не все прозрачно. Во-первых, уголь из ЮАР все равно требует присадок, иными словами, его необходимо смешивать с донецким антрацитом, иначе в чистом виде африканский уголь непригоден для использования на Украине. То есть закупки из Донбасса все равно необходимы. Во-вторых, так называемый "уголь из ЮАР" – это вероятнее всего тот же донецкий, прошедший документальную "очистку" и формально превратившийся в африканский. Указывают на стоящего за этой схемой контролирующего угольную добычу в Донбассе беглого харьковского миллионера Курченко, обосновавшегося в Москве. Так причастные к угольной "теме" пополняют свои счета, наживаясь благодаря войне.





Как ранее сообщал телеканал "Юнион", из-за блокады поставок донбасского угля на Украине останавливаются электростанции. Встала Приднепровская ТЭС, которая обеспечивала теплом жителей левобережной части Днепра. По указанию диспетчера национальной энергопоставляющей компании остановлена самая мощная электростанция Киевщины – Трипольская ТЭС, снабжающая Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области Украины. Главный рекламный лозунг предвыборной кампании Петра Порошенко – "жить по-новому" – превращается в фатальную насмешку над рядовыми украинцами, считает телеканал.

