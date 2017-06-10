Украина закрыла въезд соратнику Меркель за визит в Крым

Спикер Слкжбы безопасности Украины Елена Гитлянская рассказала о том, что ведомство приняло решение о запрете въезда на территорию страны сроком на пять лет бывшему депутату бундестага, бывшему зампредседателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ, бывшему парламентскому статс-секретарю министерства обороны Германии Вилли Виммеру, передает "Интерфакс". Политик, который остается членом партии "Христианско-демократический союз Германии", лидером которой является Ангела Меркель, пострадал подобным образом из-за своей поездки в Крым вместе с делегацией немецких политических деятелей и бизнесменов.