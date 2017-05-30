В Польше Трампа посчитали заложником Путина

В СМИ Польши набирает обороты истерика по поводу "российской угрозы". Даже слова Трампа о расположении к Путину здесь объяснили ни чем иным, как происками Москвы, которая возвела шантаж в ранг политического искусства.

Десятки статей в польской прессе посвящены России, Путину и связанным с ним разнообразными страшилками. Главная из которых – российский лидер довел шантаж до уровня настоящего искусства и с его помощью держит за самые чувствительные политические места мировых лидеров, в первую очередь Трампа.





Так, Gazeta.pl подписала статью журналистки Евы Эварт без затей: "Путин из шантажа сделал искусство: использует его для уничтожения врагов". В тексте утверждается, что Трамп оказался заложником в руках российского лидера, и это было несложно сделать, так как "Россия имеет богатую традицию политического шантажа, уходящую корнями в советские времена. А под руководством Путина эти практики выросли в целое искусство. Секс и подбрасывание детской порнографии являются предпочтительным оружием, которое эффективно уничтожает неудобных людей как в стране, так и за рубежом".

Издание Fronda.pl развило тему. В статье "От Чингисхана до Путина" глава России сравнивается с монгольским завоевателем, который в XIII веке доставил Польше немало неприятностей. А теперь Европе угрожает новый "монгол", Владимир Путин: "Сегодня на восточных флангах христианской европейской цивилизации снова стоит азиатский враг, как всегда рвущийся к власти над всей Европой, а может, и миром. Свои намерения он показал уже в 2008 году, осуществив агрессию против Грузии, и в 2014 году, аннексировав Крым".

Известна даже дата "вторжения" в цивилизованную Европу диких русских орд. И рассказал об этом полякам портал jagiellonia.org. По утверждению издания, во время российско-белорусских учений "Запад-2017" в сентябре Путин оккупирует Белоруссию и использует ее территорию для дальнейшего нападения на страны Европы. Россия утверждает, что в маневрах будут участвовать три тысячи солдат. Значит, Европа будет захвачена именно таким количеством восточных варваров, – считает СМИ. Если, конечно, коварный Путин и здесь не обманет честных европейцев.

А он может, считает бывший главнокомандующий сил НАТО в Европе Филип Бридлав. По его мнению, на самом деле в маневрах примут участие более ста тысяч военнослужащих, и это будут крупнейшие военные учения России на западных границах, в ходе которых Белоруссия фактически окажется оккупированной.

Издание Wiadomosci.wp.pl прислушалось к словам депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко, сказанным ею в программе Dzień Dobry TVN: "Ему хочется остаться в истории. Останется. Найдет место в одном ряду со всеми известными диктаторами".

На самом деле отношение к Москве в Варшаве больше уважительное. "Многие поляки в России видят то, что не удалось Польше, а именно: сначала построить большое имперское государство, потом – постимперское суверенное государство, с которым считаются в мире", – прокомментировал публикации польских СМИ политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.