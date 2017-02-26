Касьянова облили зеленкой в центре Москвы

В Москве прошел Марш памяти Бориса Немцова. Среди пяти тысяч человек, собравшихся на акцию, были политики и общественные деятели, в том числе Михаил Касьянов, которому плеснули в лицо зеленкой.

Михаил Касьянов находился в окружении сторонников, но нашлись и желающие выразить негативное к нему отношение. Политика облили зеленкой, однако он продолжил движение в колонне, передает РИА Новости.

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Произошедшее развеселило интернет-пользователей. Одни просто выложили в Сеть снимки облитого зеленкой Касьянова, другие не смогли удержаться от комментариев.

Кто-то предположил, что политик даже обрадовался этому нападению: зеленое пятно на лице сделало его похожим на шотландского героя Уильяма Уоллеса. В ленте "Храброе сердце" его сыграл Мэл Гибсон.

Также Касьянова сравнили с мультипликационным героем Шреком. И, конечно, пользователи принялись строить альтернативные теории о том, почему лицо политика стало зеленым.

Касьянов на пробах к новой части Людей X в роли Мистик. pic.twitter.com/n2zqJUkO3p — EugeneD. (@EugeneDX3) 26 февраля 2017 г.

Касьянов решил пройтись по Москве с зелёнкой на лице в знак солидарности с Евромайданом pic.twitter.com/ySMSu1CjfK — ялтинские партизаны (@TMLN_doc) 26 февраля 2017 г.

Совершивший нападение злоумышленник уже задержан. "Его демонстранты, наши соратники, схватили, я так понимаю. В полиции сказали, что его задержали", – заявил Касьянов в эфире радиостанции "Эхо Москвы".



