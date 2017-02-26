Касьянова облили зеленкой в центре Москвы
Михаил Касьянов находился в окружении сторонников, но нашлись и желающие выразить негативное к нему отношение. Политика облили зеленкой, однако он продолжил движение в колонне, передает РИА Новости.
Произошедшее развеселило интернет-пользователей. Одни просто выложили в Сеть снимки облитого зеленкой Касьянова, другие не смогли удержаться от комментариев.
Фото дня конечно. pic.twitter.com/0W7Vd9egIn— Голос Мордора (@spacelordrock) 26 февраля 2017 г.
@spacelordrock Абаж pic.twitter.com/jV5x8GQIXz— Roman Nikolaevich (@Romancolonel) 26 февраля 2017 г.
Кто-то предположил, что политик даже обрадовался этому нападению: зеленое пятно на лице сделало его похожим на шотландского героя Уильяма Уоллеса. В ленте "Храброе сердце" его сыграл Мэл Гибсон.
@spacelordrock Косплей так себе pic.twitter.com/PPyPQh89TX— vadimumanskiy (@vadimumanskiy) 26 февраля 2017 г.
Также Касьянова сравнили с мультипликационным героем Шреком. И, конечно, пользователи принялись строить альтернативные теории о том, почему лицо политика стало зеленым.
Касьянов позеленел от горя... pic.twitter.com/RJ2oDCh4vU— Олег Анатольевич (@dolg132004) 26 февраля 2017 г.
Касьянов на пробах к новой части Людей X в роли Мистик. pic.twitter.com/n2zqJUkO3p— EugeneD. (@EugeneDX3) 26 февраля 2017 г.
Касьянов решил пройтись по Москве с зелёнкой на лице в знак солидарности с Евромайданом pic.twitter.com/ySMSu1CjfK— ялтинские партизаны (@TMLN_doc) 26 февраля 2017 г.
Совершивший нападение злоумышленник уже задержан. "Его демонстранты, наши соратники, схватили, я так понимаю. В полиции сказали, что его задержали", – заявил Касьянов в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
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