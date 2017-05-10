Трамп принял Лаврова в Белом доме

Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Кадры прибытия дипломата в резиденцию американского лидера были показаны в эфире CNN.
В беседе также примет участие посол России в США Сергей Кисляк, передает РИА Новости. Ранее министр встретился с госсекретарем Рексом Тиллерсоном.
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