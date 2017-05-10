Началась встреча Лаврова и Тиллерсона

В Вашингтоне начались переговоры главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Ожидается, что политики обсудят двусторонние отношения и пути решения наиболее острых мировых конфликтов.

"Я хотел бы поблагодарить Сергея Лаврова за то, что он приехал сюда, в Вашингтон", – цитирует Тиллерсона Russia Today. Политик добавил, что готов обсудить с российским коллегой множество вопросов.

