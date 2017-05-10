Москва подтвердила встречу Трампа с Лавровым

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в США с рабочим визитом. Американские СМИ сообщили о том, что он может встретиться с главой Белого дома Дональдом Трампом. Позже эти данные подтвердили в российском внешнеполитическом ведомстве. "Да, планируется встреча с президентом США", – цитирует ТАСС департамент информации и печати МИДа.

Переговоры должны пройти в Вашингтоне 10 мая. Тогда же Сергей Лавров может встретиться с коллегой из Госдепартамента Рексом Тиллерсоном. После этого он отправится на Аляску, где 11 мая примет участие в министерской встрече Арктического совета.