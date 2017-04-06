Порошенко обвинил Россию в провинциализме

Президент Украины Петр Порошенко, выступая на Киевском форуме по безопасности, не смог обойти тему России. В воссоединении Крыма и материковой части страны он нашел свидетельства "российского провинциализма". "Россия ищет будущее в своем империалистическом прошлом, в том прошлом, где не было свободы", – цитируют "Аргументы и факты" украинского лидера. Украина, по мнению Порошенко, в отличие от своего восточного соседа, опирается на мощное гражданское общество.