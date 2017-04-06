Путин принял решение сменить главу Марий Эл

Президент России Владимир Путин предложил возглавить Республику Марий Эл Александру Евстифееву.

В 2000–2002 годах Евстифеев был заместителем полпреда в Приволжском федеральном округе. Путин указал, что на этой должности он занимался и вышеуказанной республикой.

По словам главы государства, действующий глава региона Леонид Маркелов "уже 16 лет в Марий Эл и хотел бы поменять место работы".

В ответ Естифеев поблагодарил Путина. "Это высокая честь, большое доверие и огромная ответственность. Я хорошо понимаю слово "ответственность", потому что работать в национальной республике, для национальной республики в составе Российской Федерации – это очень серьезное дело", – приводит его слова официальный сайт Кремля.