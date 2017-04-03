Россия призвала ЕСПЧ к сотрудничеству

В Германии прошла международная конференция "Сотрудничество вместо конфронтации" с участием европейских политиков. На встрече был представлен доклад Центра актуальной политики "ЕСПЧ: от института правосудия к инструменту политического давления".

В событии приняли участие депутаты национальных и европейского парламентов, политические эксперты и аналитики из Германии, России, Чехии, Румынии, Италии, Бельгии и других европейских стран. Они обсуждали будущее российско-европейских отношений, обоюдный ущерб от антироссийских санкций и действия структур Совета Европы против России.

Директор Центра актуальной политики Андрей Татаринов и его ведущий эксперт Виктор Олевич представили на конференции доклад "ЕСПЧ: от института правосудия к инструменту политического давления". Упоминания Европейского суда по правам человека в контексте России встречаются все чаще не только в российской прессе, но и мировых СМИ. Деятельность органов Совета Европы на российском направлении стала очевидным барометром напряженности в международных отношениях наших стран, констатировал Татаринов.

Он напомнил, что Москва исправно выполняет свои обязательства перед ЕСПЧ, но при этом делегация России в ПАСЕ лишена слова.

"Мы не имеем голоса на площадке той структуры, которая курирует деятельность ЕСПЧ".

Татаринов признал, что ЕСПЧ стала структурой, к которой апеллируют маргинальные лидеры в России, собирая людей на незаконные митинги. Им напрямую обещают выплаты по искам в ЕСПЧ в размере 10 тысяч евро в случае задержания правоохранительными органами.





Ведущий эксперт Центра актуальной политики Виктор Олевич заявил, что деятельность Европейского суда по правам человека давно не соответствует изначально заявленным целям обеспечения правосудия на европейском континенте. За три года гражданской войны на Украине, в ходе которой погибли тысячи мирных жителей Донбасса, против Киева было подано 840 исков в ЕСПЧ. Суд в Страсбурге не рассмотрел не одного из них. В то же время, ЕСПЧ одно за другим выносил решения против Москвы по искам российских оппозиционеров, сообщил Олевич.

"Крайне предвзятый подход ЕСПЧ к России и попытки использовать суд в качестве инструмента политического давления на Москву недопустимы".

На конференции в Германии европейские политики обозначили ультралиберальный крен ЕСПЧ и попытки использовать суд для принудительного идеологического реформирования европейских обществ с традиционным, консервативным мировоззрением.

Член Европейского парламента, представитель Румынии Лаурентиу Ребега сказал, что ЕСПЧ используется одновременно для того, чтобы навязать ультралиберальные ценности традиционным европейским обществам и в качестве инструмента политического давления на Россию. "Вопиющая предвзятость в подходе суда очевидна, исходя из непропорциональной концентрации на несущественных делах против России, в то время как иски от гражданского населения, страдающего от военных атак Украины, полностью игнорируются", - отметил евродепутат.

Участники конференции пришли к общему мнению, что встреча дала российской и европейским делегациям возможность выработать общую позицию по ЕСПЧ и согласовать план действий по противостоянию злоупотреблениям суда в будущем.