Россия призвала ЕСПЧ к сотрудничеству

Донбасс в огне Скандал с Порошенко Страсти вокруг президента Трампа

Самое читаемое

Беркова выходит замуж за Стоянова
Максакова выдвинула ультиматум матери
Победитель "Битвы экстрасенсов" разоблачил Пореченкова
Татьяна Навка показала "неприличное" фото мужа без одежды
Опубликовано видео с места взрыва в метро Петербурга
партнеры
Среда 5 апреля
Лента новостей
16:33
Семья готовит тайные похороны Евтушенко
16:22
Фото голой жены Павла Мамаева утекли в Сеть
16:15
"Росатом" нацелился на рынок энергии ветра
16:08
Куда пропал сын Любови Полищук
15:53
Институт в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва
14:58
Плющенко вынудил Бледанс пойти на жертвы
14:57
Безутешная Лера Кудрявцева: Думать ни о чем не могу
14:56
"Смертник в шапочке" пожаловался на травлю
14:55
Rusatom Healthcare принял первого пациента в Челябинске
14:48
Раскрыты подробности Парада Победы
14:35
Звезда "Дома-2": Я здесь больше не могу!
14:35
Муж погибшей в теракте художницы произнес душераздирающую речь
14:32
Рынок столичной недвижимости "впал в кому"
14:32
Как Андрей Тарковский покорил мир
14:21
Названа дата похорон сенатора Тюльпанова
14:08
Топ-7 курортов Турции
14:05
Любовница со слезами простилась с Александром Носиком
13:55
Жена известного хоккеиста пожаловалась на жизнь в России
13:30
Муж испортил радость Гузеевой
13:26
Почему мужчины умирают раньше
13:18
Труп россиянки в чемодане выбросила в море ее мать
13:17
Киев резко отреагировал на перенос "Евровидения" в Берлин
13:15
При теракте в метро трое погибли под колесами поезда
12:58
Окровавленная Пересильд шокировала хождением по парапету
12:58
Меньшов дал Прилепину миллион на Донбасс
12:51
На желтой ветке московского метро заговорили на английском
12:33
Организаторы "Евровидения" посыпают голову пеплом из-за Украины
12:28
Ушедший Дружинин раскрыл интригу шоу "Танцы"
12:26
В Петербурге после взрыва задержали шесть террористов
12:24
Старушка-хохотушка сняла на видео издевательство над мужем
12:15
Звезда "Индиана Джонс" потерпела провал
12:14
Смертник Джалилов собирался взорвать другую станцию
12:07
Бабушка с автоматом Калашникова наделала шума в центре Москвы
12:04
Киев готовит пощечину ветеранам к 9 Мая
11:53
Резник назвал Пугачеву "настоящим тираном"
11:48
Боня показала своего нового красивого парня
11:42
Минобороны сэкономило на аутсорсинге
11:37
Директор Rambler на Infiniti сбила студента
11:06
Рынска поиздевалась над покойным тестем Кержакова
11:03
Кто управляет "Юлмартом"
11:02
Найдено простое средство от старения
11:02
У Киева отбирают "Евровидение"
10:52
Украина объявила войну лекарствам из России
10:47
Бизнес-гороскоп на апрель
10:37
"Горячий" племянник Хиллари Клинтон вышел на подиум
10:35
ЦБ лишил лицензии еще один банк
10:20
Огнетушитель вызвал панику на вокзале в Москве
10:20
Мигранта с килограммом героина поймали в Подмосковье
10:15
60-летняя Наталья Андрейченко о потере и новой любви
09:53
Ученые рассказали о новой опасности антибиотиков
09:34
Соцсетями запретят пользоваться без паспорта
09:25
Горячие фото Алексея Чумакова
09:06
На оскандалившегося Макаревича набросились жители Кипра
09:05
Сбербанк резко снизил ставки по вкладам
08:51
Семья питерского смертника исчезла перед терактом
08:22
Больной Николай Носков не может расстаться с женой
08:18
Загадочная смерть тестя Кержакова повергла Россию в шок
07:58
Два автобуса устроили смертельное ДТП на автомойке под Москвой
07:48
О чем молчат производители снотворных
22:07
Скорбное сообщение беременной Кержаковой назвали пророческим
21:57
В центре Петербурга из-за угрозы взрыва оцепили автобус
21:55
Овечкин раздул скандал перед Олимпиадой-2018
21:46
Бомба в метро Петербурга могла сработать случайно
21:43
В Москве произошла массовая авария
21:19
Любовный треугольник Дмитрия Нагиева
20:56
Как живет юная пассия 51-летнего модного писателя
20:38
Бывшего главу Удмуртии арестовали
20:35
СК начал проверку по факту смерти сенатора Тюльпанова
20:06
Последний день жизни жертв теракта в петербургском метро
19:31
Киргизия открестилась от питерского террориста
19:08
Убийцы в Астрахани устроили ловушку для полицейских
19:02
Транссексуал показал свое тело после операции
18:57
Список жертв теракта в метро Петербурга
18:54
"Китайские" церемонии Трампа
18:37
Названа дата панихиды по погибшим в петербургской подземке
18:26
Фельдшера признали виновной в гибели детей на Сямозере
18:22
Как живут близкие жертв теракта в Петербурге
18:18
В Москве задержали шесть автобусов с мигрантами
17:47
Опыт расселения пятиэтажек распространят на всю Россию
17:40
Звезду "Дома-2" после "бесстыжего" видео бросил любовник
17:39
В московском метро умерла пассажирка
17:38
Киев готовит ответ на угрозу бойкота "Евровидения"
17:38
Самые ожидаемые сериалы апреля
17:28
В Петербурге закрыли станцию метро
17:01
В Москве появился свой Гонконг
16:56
Известная певица назвала виновных в утечке "голых" фото
16:55
Пострадавшего от взрыва в метро навестила мать (видео)
16:53
Медведев высказался о "компромате"
16:51
Порошенко убивает Украину за миллиард от МВФ
16:51
Цены в клинике Малышевой возмутили россиян
16:48
Чем предстоит заняться Бречалову на посту главы Удмуртии
16:45
В Петербурге опознан первый погибший при теракте в метро
16:23
Игорь Николаев поддержал рыдающего Илью Резника
16:20
Кто управляет Дианой Шурыгиной
16:11
Бывшему главе Удмуртии предъявили обвинения
16:04
Почему Порошенко наплевал на теракт в Петербурге
16:03
Москвичи выиграют от расселения хрущевок
16:02
Во Внуково нашли посылку с боеприпасами
15:52
В СК подтвердили личность петербургского смертника
15:41
Бречалова назначили исполняющим обязанности главы Удмуртии
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Список пострадавших при теракте в метро Петербурга
Макаревич споет и спляшет в Петербурге в день взрыва
Питерский смертник был работником суши-бара
На оскандалившегося Макаревича набросились жители Кипра
В петербургском метро прогремел мощный взрыв
Опубликовано видео с места взрыва в метро Петербурга
Политика

Россия призвала ЕСПЧ к сотрудничеству

Европейский суд по правам человека. Фото: GLOBAL LOOK press
В Германии прошла международная конференция "Сотрудничество вместо конфронтации" с участием европейских политиков. На встрече был представлен доклад Центра актуальной политики "ЕСПЧ: от института правосудия к инструменту политического давления".
прочитано 1157 раз

В событии приняли участие депутаты национальных и европейского парламентов, политические эксперты и аналитики из Германии, России, Чехии, Румынии, Италии, Бельгии и других европейских стран. Они обсуждали  будущее российско-европейских отношений, обоюдный ущерб от антироссийских санкций и действия структур Совета Европы против России.

Директор Центра актуальной политики Андрей Татаринов и его ведущий эксперт Виктор Олевич представили на конференции доклад "ЕСПЧ: от института правосудия к инструменту политического давления". Упоминания Европейского суда по правам человека в контексте России встречаются все чаще не только в российской прессе, но и мировых СМИ. Деятельность органов Совета Европы на российском направлении стала очевидным барометром напряженности в международных отношениях наших стран, констатировал Татаринов.

Он напомнил, что Москва исправно выполняет свои обязательства перед ЕСПЧ, но при этом делегация России в ПАСЕ лишена слова.

"Мы не имеем голоса на площадке той структуры, которая курирует деятельность ЕСПЧ".

Татаринов признал, что ЕСПЧ стала структурой, к которой апеллируют маргинальные лидеры в России, собирая людей на незаконные митинги. Им напрямую обещают выплаты по искам в ЕСПЧ в размере 10 тысяч евро в случае задержания правоохранительными органами. 

Фото: Центр актуальной политики

Ведущий эксперт Центра актуальной политики  Виктор Олевич заявил, что деятельность Европейского суда по правам человека давно не соответствует изначально заявленным целям обеспечения правосудия на европейском континенте. За три года гражданской войны на Украине, в ходе которой погибли тысячи мирных жителей Донбасса,  против Киева было подано 840 исков в ЕСПЧ. Суд в Страсбурге не рассмотрел не одного из них. В то же время, ЕСПЧ одно за другим выносил решения против Москвы по искам российских оппозиционеров, сообщил Олевич.

"Крайне предвзятый подход ЕСПЧ к России и попытки использовать суд в качестве инструмента политического давления на Москву недопустимы".

На конференции в Германии европейские политики обозначили ультралиберальный крен ЕСПЧ и попытки использовать суд для принудительного идеологического реформирования европейских обществ с традиционным, консервативным мировоззрением.

Член Европейского парламента, представитель Румынии Лаурентиу Ребега сказал, что ЕСПЧ используется одновременно для того, чтобы навязать ультралиберальные ценности традиционным европейским обществам и в качестве инструмента политического давления на Россию. "Вопиющая предвзятость в подходе суда очевидна, исходя из непропорциональной концентрации на несущественных делах против России, в то время как иски от гражданского населения, страдающего от военных атак Украины, полностью игнорируются", - отметил евродепутат. 

Участники конференции пришли к общему мнению, что встреча дала российской и европейским делегациям возможность выработать общую позицию по ЕСПЧ и согласовать план действий по противостоянию злоупотреблениям суда в будущем.

3 апреля 2017, 15:55

Политика

В президенты Франции метит темная лошадка
Порошенко выставил себя на посмешище из-за Гайдар
Захарова восхитилась "бесстыжим" снимком Симоньян
Тесть Кержакова умер в бане перед рождением внука

Шоу-бизнес

Инна Чурикова перестала выходить на связь
Куда пропал сын Любови Полищук
Плющенко вынудил Бледанс пойти на жертвы
Безутешная Лера Кудрявцева: Думать ни о чем не могу

Проишествия

Труп россиянки в чемодане выбросила в море ее мать
При теракте в метро трое погибли под колесами поезда
Смертник Джалилов собирался взорвать другую станцию
Бабушка с автоматом Калашникова наделала шума в центре Москвы

Lifestyle

Как Андрей Тарковский покорил мир
Топ-7 курортов Турции
Окровавленная Пересильд шокировала хождением по парапету
Меньшов дал Прилепину миллион на Донбасс
Общество

Загадочная смерть тестя Кержакова повергла Россию в шок

Коллеги сенатора соболезнуют его родным и близким

Шоу-бизнес

На оскандалившегося Макаревича набросились жители Кипра

Общественность обсуждает поступок популярного музыканта
Шоу-бизнес

Боня показала своего нового красивого парня

Звезда "Дома-2", расставшаяся с монакским бизнесменом, нашла любовь в США
Шоу-бизнес

Киев резко отреагировал на перенос "Евровидения" в Берлин

Депутат Верховной рады сделал официальное заявление

Гороскоп

Бизнес-гороскоп на апрель
Любовный треугольник Дмитрия Нагиева
Гороскоп здоровья на апрель
Астрологический прогноз с 3 по 9 апреля

Фоторепортажи

Как живет юная пассия 51-летнего модного писателя
Транссексуал показал свое тело после операции
Как менялся Дмитрий Нагиев
Россия скорбит о жертвах теракта в Петербурге

Спорт

Жена известного хоккеиста пожаловалась на жизнь в России
Овечкин раздул скандал перед Олимпиадой-2018
Сотникова сбежала к Плющенко
Овечкин устроил мордобой в матче НХЛ

Регионы

Убийцы в Астрахани устроили ловушку для полицейских
Чем предстоит заняться Бречалову на посту главы Удмуртии
Вейперы высмеяли теракт в питерском метро
Как петербуржцев спасли от нового взрыва
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru