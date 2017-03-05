Названа дата встречи Путина с Нетаньяху

В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Владимира Путина с лидерами нескольких государств. Так, президент России встретится с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху и турецкий лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Беседа с израильским политиком состоится 9 марта в Москве. Встреча с президентом Турции пройдет на следующий день, 10 марта, передает РИА Новости.
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