Новым пресс-секретарем Госдепа США станет журналистка

В руководстве Госдепартамента США приняли решение относительно должности пресс-секретаря ведомства. На этот пост будет назначена журналистка Fox News Хизер Нойерт, передает Bloomberg.

Соответствующее решение было принято в начале марта. Нойерт ведет утреннюю передачу Fox & Friends, которую Дональд Трамп называл одной из своих любимых.