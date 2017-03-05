Новым пресс-секретарем Госдепа США станет журналистка

В руководстве Госдепартамента США приняли решение относительно должности пресс-секретаря ведомства. На этот пост будет назначена журналистка Fox News Хизер Нойерт, передает Bloomberg.
Соответствующее решение было принято в начале марта. Нойерт ведет утреннюю передачу Fox & Friends, которую Дональд Трамп называл одной из своих любимых.
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