Кандидат в президенты Франции получил яйцом в голову

Экс-министр экономики Франции и основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон, который принимает участие в президентской гонке, пострадал во время посещения сельскохозяйственной выставки. Хулиган бросил яйцо в голову политика, передает "Газета.ru".
На опубликованных в Сети кадрах видно, как к кандидату в президенты бросаются телохранители и укрывают его голову на случай продолжения атаки. Судьба нападавшего неизвестна.
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