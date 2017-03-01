Молдавия внезапно отзывает посла из России

Высшее политическое руководство Молдавии приняло решение отозвать посла из России. Соответствующий документ был направлен на подпись президенту страны.
О причинах решения не сообщается, передает "Газета.ru". В России пока никак не отреагировали на отзыв посла.
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