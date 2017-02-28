Трамп готовится к однопартийной системе в США

Президент США Дональд Трамп рассказал о кризисе в руководстве Демократической партии. По его словам, ситуация настолько плачевна, что в будущем в парламенте может остаться только одна политическая сила.

"Вы знаете, в определенном смысле мне очень грустно видеть это, потому что мне нравится двухпартийная система, а мы скоро придем к однопартийной системе", – цитирует американского лидера "Газета.ru". При этом Трамп подчеркнул, что существующий расклад сил в парламенте является "хорошим и здоровым".

