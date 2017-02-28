Как Путин подкалывает Атамбаева

Президент России Владимир Путин пошутил над лидером Киргизии Алмазбеком Атамбаевым. Во время совместной пресс-конференции по итогам встречи глав государств в Бишкеке президент Киргизии рассказал, как именно Путин его подколол.

Атамбаев отметил, что его республика должна быть не просто нормальной, но и развивающейся страной. Также он заверил, что революции в своей стране больше устраивать не собирается.

"Если кто-то надеется сделать революцию в Киргизии, я хочу напомнить, что лидером обеих прошедших революций (в 2005 году и в 2010-ом. – Прим. ред.), сегодня могу сказать, был Атамбаев. Если и будет третья революция, то я не буду ее делать", – цитирует президента Киргизии Life.ru. Политик заявил, что революциям в Киргизии поставлена точка. "Потому что нам нельзя, как в той песне пели, и как меня всегда подкалывал Владимир Владимирович, "есть у революции начало и нет у революции конца", — рассказал Атамбаев.

Обсуждались на встрече глав государств и вопросы военно-стратегического сотрудничества. Российский президент заверил киргизского коллегу в готовности закрыть авиабазу Кант по первому требованию. Атамбаев подчеркнул, что речь о расширении российского военного присутствия в республике не шла.

"Если когда-то Кыргызстан скажет, что мы укрепили настолько свои вооруженные силы, что такая база не нужна, мы в этот же день уйдем", – заявил Путин. Атамбаев в свою очередь сообщил, что вопрос о расширении базы тоже не рассматривался. "Мы рассматривали вопрос об укреплении киргизской армии, активизации поставок вооружений, оборудования", – пояснил он.

Кроме того, Путин сообщил, что Россия инвестирует сто миллиардов рублей в газификацию Киргизии. Это повысит уровень газификации страны до 60%, передает РИА Новости. Глава государства отметил, что работу по реализации генплана по газоснабжению и газификации Киргизии до 2030 года ведет компания "Газпром".