Путин прибыл с визитом в Бишкек

Президент России Владимир Путин прибыл с официальным визитом в столицу Киргизии. Российский лидер посетил Бишкек в рамках поездки по Центральной Азии, передает газета "Аргументы и факты".
Владимир Путин уже встретился с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым. Мероприятие прошло в резиденции главы государства "Ала-Арча".
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